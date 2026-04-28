El paro sube en 5.800 personas en el primer trimestre en Aragón y se crean 8.700 empleos, según la EPA

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ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 5.800 personas en Aragón durante el primer trimestre hasta los 58.300 desempleados, un 11% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del primer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 8,37%.

Esta cifra de parados es la más alta en un primer trimestre desde 2023. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el primer trimestre la mayoría de veces en Aragón (18 veces) mientras que ha bajado en 6 ocasiones.

En el primer trimestre se crearon en Aragón 8.700 puestos de trabajo (+1,4% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 638.000 personas, la cifra más alta de ocupación en un primer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del primer trimestre en 696.300 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 14.500 personas (+2,13%).

En el último año el paro ha aumentado en 2.100 personas (+3,7%) en Aragón y se han creado 16.300 empleos (+2,6%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 18.400 personas (+2,7%).

DESGLOSE

Por sexos, en el primer trimestre el desempleo femenino subió en 1.000 mujeres (+3,2%), frente a un avance del paro masculino de 4.900 parados (+23,7%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 32.700 y la tasa de paro femenino en el 10,19%. Por su parte, 25.600 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 6,82%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Aragón aumentó en 700 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 18,46%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 15.100 personas en el primer trimestre en la región y el de temporales se redujo en 3.100 asalariado. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 550.900 personas, de los que 466.600 tenían contrato indefinido (el 84,70%) y 84.300, temporal (el 15,30%).

La creación de empleo en el primer trimestre en Aragón fue mayor en el sector público, que generó 5.400 puestos de trabajo, un 4,78% más, hasta un total de 118.300 ocupados. Por su lado, el sector privado, creó 3.200 nuevos empleos, un 0,62% más que en el trimestre anterior hasta 519.700 empleos.

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 1.500 personas en el primer trimestre (-0,27%) en la comunidad hasta los 546.000 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 10.300 (+12,59%), hasta sumar 92.100 personas.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 2.300 menos (-82,14%); Industria, 1.700 menos (-22,67%), mientras que se incrementó en Servicios, 4.400 más (+24,18%); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 3.700 más (+16,82%); Agricultura, 1.700 más (+85%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Cataluña (+84.400), Comunitat Valenciana (+41.300) y Baleares (+39.800) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Canarias, Extremadura y Murcia en donde menos, con retrocesos de 14.400, 1.800 y un 1.200, respectivamente.

En cuanto al empleo, Canarias (+17.000), Aragón (+8.700) y Murcia (+5.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Cataluña, Baleares y Castilla y León en el lado contrario, con 46.200, 40.800 y un 22.500 empleos menos, respectivamente.

(Datos nacionales)

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Contenido multimedia:

Gráficos de Encuesta de Población Activa

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/paro-espana-hoy-epa-ine/10/espan...