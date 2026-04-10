El Parque de Atracciones de Zaragoza recibe la autorización de apertura tras entregar el plan de eventos comprometidos

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ZARAGOZA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parque de Atracciones ha recibido del Ayuntamiento de Zaragoza la autorización de apertura tras entregar el plan detallado de los eventos comprometidos con sus fechas cerradas y la primera será este sábado, día 11 de abril.

El plan que la nueva concesionaria ha entregado al Ayuntamiento de Zaragoza señala que quieren cumplir con los compromisos de los banquetes ya concertados, que además de este sábado incluyen los días de apertura tras entregar el plan de eventos comprometidos: 19 y 25 de abril; 2, 9, 10, 16, 17, 23 y 30 de mayo; además del 6 de junio.

Asimismo, a partir del 6 de junio tras finalizar los compromisos de los banquetes existentes el Parque de Atracciones prevé la "reapertura progresiva de su instalaciones al público en general", pero siempre y cuando se cumplan dos condiciones.

La primera es la obtención de certificado de seguridad del 80 por ciento de las atracciones por lo que técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza analizan la seguridad de las atracciones. La otra condición es la validación de la situación económica de la empresa por parte del administrador concursal asignado, han informado a Europa Press fuentes municipales.

El documento remitido al Ayuntamiento tal y como se le había exigido a la adjudicataria, concluye diciendo que la mercantil "muestra su disposición a colaborar con el Ayuntamiento de Zaragoza en la búsqueda de soluciones que permitan garantizar una adecuada gestión de la transición en la explotación comercial del Parque de Atracciones".

El pasado 1 de abril, el Ayuntamiento de Zaragoza ratificó la continuidad del actual concesionario, PAZ S.A. del Parque de Atracciones después de que no llegaran a un acuerdo los dos socios a los que se adjudicó la licitación, Moncayo Leisure, formada por Parque de Atracciones de Zaragoza (PAZ), que tiene el 20 por ciento y Parques de Atracciones del Grupo Fénix Entertainment, con el 80 por ciento.

Desde el Ayuntamiento se les ha apremiado a que llegaran a un acuerdo ante el riesgo de se les aplicasen sanciones y además debían entregar el plan de eventos, que han trasladado este viernes.