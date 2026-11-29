Ambiente en Zaragoza en la jornada de votación de las eleccines generales de este domingo 29 de noviembre - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones generales en Aragón, que se celebran este domingo, 29 de noviembre, alcanza el 68,89% a las 18.00 horas, lo que se traduce en 686.539 votantes. Estos datos representan 16,34 puntos más que en 2023.

Así lo ponen de manifiesto los datos ofrecidos en la página web del Ministerio del Interior 'https://resultados.29neleccionesgenerales.com/'.

Por circunscripciones, la participación en Zaragoza a las 18.00 ha llegado al 69,71% --508.807 votantes--, un 17,38% más que en 2023, cuando fue del 52,33% --373.385 votantes-- a la misma hora.

En Huesca, la participación se ha situado en el 65,95% --109.655 votantes--, 13,44 puntos por encima de la registrada en 2023, con un 52,51% --86.785 votantes-- a la misma hora.

Por otro lado, en Teruel, se ha llegado 67,83% --68.077 votantes--, 13,57% más que en 2023, cuando el número de votantes a esa hora fue de 54.938, es decir, un 54,26% de participación.

DATOS DE ESPAÑA

En el conjunto de España, la participación en las elecciones generales de este domingo a las 18.00 horas ha marcado un récord histórico al situarse en el 68,16%, lo que supone 15,03 puntos más que en las de julio de 2023, cuando fue del 53,13% a esa misma hora. A esa hora ya habían votado 24.125.236 ciudadanos.

Por comunidades autónomas, el porcentaje de participación más elevado a las 18.00 horas se ha registrado en la Comunidad de Madrid (72,69%), seguida de Comunitat Valenciana (71,21%), Cantabria (70,75%), La Rioja (70,55%), Castilla-La Mancha (70,39%), Región de Murcia (69,91%) y País Vasco (69,35%). .