La película sobre el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja, galardonada en el Festival Saraqusta

ZARAGOZA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La película sobre el Patio de la Infanta, producida por Fundación Ibercaja, ha sido galardonada dentro del Festival Saraqusta, donde fue proyectada por primera vez el pasado sábado.

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha recogido este reconocimiento Premio Dragón de Oro Institucional en la gala de clausura del certamen, por su apoyo a la cultura y a la recuperación del patrimonio histórico-cultural, el principal propósito que persigue con este largometraje.

El documental, realizado en colaboración con Factoría Henneo y dirigido por Luis Galán, recrea la historia de esta joya renacentista única y una de las pocas que quedan en pie en la capital aragonesa, que fue conocida como la Florencia española.

Durante la entrega de este reconocimiento, el director general ha realzado el compromiso de Fundación Ibercaja con la cultura y el arte, no solo con su conservación y preservación sino con la importancia de poder acercarlo y mostrarlo a la ciudadanía.

"Para nuestra entidad, es indispensable que la cultura y el valioso patrimonio que atesoramos pueda ser disfrutado por toda la sociedad. Este es nuestro principal compromiso y con la película hemos querido cumplir nuevamente con ello, además de poner en valor la gran riqueza y el valor histórico de uno de nuestros espacios más singulares, el Patio de la Infanta".

JOYA RENACENTISTA

La película recorre sus 5 siglos de vida, en torno a la historia de una joven estudiante que, con raíces zaragozanas, vuelve a la capital aragonesa para documentarse y realizar su Trabajo fin de Grado sobre este espacio patrimonial.

El relato nos hace viajar hasta su origen, desde que formara parte, en la calle San Jorge, del Palacio de Gabriel Zaporta, destacado comerciante y banquero de la Corona de Aragon, quien ofreció el Patio de la Infanta como regalo de bodas a su mujer Sabina Santángel.

Tal y como nos cuenta el documental, el Patio tuvo como inquilinos a grandes personalidades como Ramón Pignatelli o la infanta María Teresa de Vallabriga, cuñada del rey Carlos III --a quien debe su nombre--, y también viajó hasta París donde llegó a albergar un anticuario a principios del siglo XX.

Un recorrido que llega hasta la actualidad, como uno de los grandes espacios patrimoniales de Fundación Ibercaja, recuperado por parte de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja en 1958, cuando por fin volvió hasta la capital aragonesa en piezas y volvió a reconstruirse en el lugar donde puede hoy visitarse en todo su esplendor.

Además de las personas que han formado parte de su historia, el largometraje cuenta con los testimonios de grandes expertos y profesionales que tienen un vínculo y gran conocimiento sobre este espacio, como Guillermo Fatás, catedrático de la Universidad de Zaragoza; la escritora Magdalena Lasala; Domingo Buesa, doctor en Historia; Honorio Romero, director de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País o Amado Franco, presidente de Fundación Ibercaja, quienes ofrecen su conocimiento y su relación con el Patio de la Infanta.

Tras la primera proyección que se llevó a cabo en el Festival Saraqusta, la película viajará por diferentes festivales españoles hasta finales de este año, cuando está prevista la gala de estreno en los cines Palafox de Zaragoza.

Fundación Ibercaja estrena esta película, en el año de su 150 aniversario, como una muestra más de su compromiso con la cultura y el patrimonio artístico aragonés, en este caso poniendo en valor y acercando a todos los públicos, uno de los grandes espacios arquitectónicos que atesora, la joya renacentista del Patio de la Infanta.