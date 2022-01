Pérez Calvo (Cs) dice que Cataluña y Aragón "no se van a doblegar ante el boicot de los nacionalistas a los Juegos"

ZARAGOZA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha asegurado este viernes que Cataluña y Aragón "no se van a doblegar ante el boicot a los Juegos Olímpicos que intentan los nacionalistas", al tiempo que ha aseverado que ambas Comunidades "no están dispuestas a renunciar al gran legado que dejarían unos Juegos en el Pirineo por la actitud absurda de formaciones políticas como ERC, CUP o Catalunya en Comú".

"Aragón va a seguir en este proyecto, y va a seguir tendiendo la mano a los catalanes, porque a ellos nos dirigimos, no a un Govern que no quiere los Juegos porque no quiere estar en ningún lugar en el que pueda haber banderas de España o presencia de la Casa Real", ha indicado Pérez Calvo durante su visita a Barcelona, en la que ha mantenido una reunión con el presidente de Cs en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, para abordar este asunto.

"Estamos frente al Archivo de la Corona de Aragón, un símbolo de todo lo que une a Cataluña y Aragón; un sitio para hacer un llamamiento a la sensatez y la reflexión", ha aseverado Pérez Calvo, quien ha recordado que hoy deberían estar reunidos Javier Lambán y Pere Aragonés para hablar de una candidatura única, pero la actitud "absurda" de los nacionalistas lo ha impedido.

"Hoy deberíamos estar hablando de un proyecto de país abierto al mundo porque no tenemos que renunciar al gran legado que dejarían unos Juegos Olímpicos en el Pirineo por culpa de los que intentan boicotear el futuro de muchos por el interés de unos pocos", ha añadido.

En ese sentido, ha remarcado que Aragón continuará en la carrera por organizar los Juegos Olímpicos de Invierno, aunque sea preciso buscar nuevos socios como el Valle de Arán, que ya ha mostrado su predisposición a ello.

"Aragón puede aportar estabilidad y cohesión social entre su población, algo muy importante para una candidatura", ha indicado el vicesecretario de Cs, que ha insistido en que Aragón "no se va a rendir ante los intentos de boicot de los nacionalistas".

DESPRECIO Y PREPOTENCIA

Por su parte, el presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha lamentado que el "desprecio y la prepotencia" del presidente de la Generalitat ha provocado que se cancele la cita con Javier Lambán que debería de haberse celebrado hoy.

"El desprecio a Aragón ha provocado esto, porque Aragón, el COE, y el Gobierno están dispuestos a impulsar una candidatura conjunta y Aragonés es el único que no quiere", ha subrayado Carrizosa, quien ha indicado que Cs presentó recientemente una pregunta parlamentaria instando al Govern a impulsar la candidatura "en igualdad de condiciones con Aragón".

En ese sentido, ha comentado que ERC, la CUP o los comunes "son contrarios a este gran proyecto que traería infraestructuras y colocaría nuestro nombre en los titulares de todo el mundo". "Las teorías del decrecimiento económico de estos partidos están abocando a Cataluña a la decadencia, pues ya hemos perdido grandes proyectos como la ampliación del Aeropuerto del Prat o el Hard Rock de Tarragona", ha añadido.

Asimismo, el parlamentario liberal ha asegurado que el desprecio de la Generalitat hacia los aragoneses "da mala imagen a los catalanes". "Tenemos multitud de lazos históricos y económicos con Aragón, nuestras empresas son socias y 100.000 aragoneses viven aquí, por lo que esta actitud nos perjudica a todos", ha comentado.

Finalmente, Carrizosa ha adelantado que Ciudadanos organizará una carpa en Vic este domingo, después de que el juzgado haya dado la razón a los liberales ante la prohibición del Ayuntamiento de la localidad catalana de organizar un acto allí.

"Vamos a interesarnos por los problemas de los vecinos y a hablar de nuestro proyecto liberal para recordar que Cataluña está mejor en el seno de una España fuerte dentro de una Europa unida", ha concluido.