Las pernoctaciones hoteleras en Aragón bajan un 1,7% en mayo

Archivo - Placa identificativa de hotel. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Aragón en mayo empeoran y descienden un 1,7% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 491.898 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de mayo en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 0,6% menos de turistas en mayo que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 262.036 viajeros. Por nacionalidad, 196.843 eran residentes en España, el 75,12%, mientras que 65.194 (24,88%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 0,3% y los extranjeros se redujeron un 3,1%.

Del total de pernoctaciones en Aragón, 370.350 las realizaron residentes en España (un 75,29%), mientras que 121.549 (24,71%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 80,11 euros, lo que representa una subida del 2,6% interanual. En general, los precios subieron un 3,56% respecto al año anterior en Aragón.

En total, en Aragón se alcanzó en mayo una ocupación del 44,07% y el sector hotelero empleó a 3.942 personas (un incremento del 5,7% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 73,46%, seguida de Canarias (64,98%) y Comunitat Valenciana (63,99%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (39,88%), Asturias (41,5%) y Extremadura (42,09%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,35%) en mayo junto a Cataluña (17%) y Andalucía (15,92%).

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Gráficos de ocupación hotelera

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