El PIB aragonés registra una variación del 2,8% interanual en el primer trimestre de 2026

ZARAGOZA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) aragonés ha registrado en el primer trimestre del año un crecimiento del 2,8% respecto al mismo trimestre del año anterior, dato superior en tres décimas al dato anotado en el cuarto trimestre de 2025 (2,5%), según las estimaciones realizadas por el Instituto Aragonés de Estadística a partir de los datos avance de la Contabilidad Nacional Trimestral publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta tasa de crecimiento interanual es superior en una décima a la registrada para el conjunto de España (2,7%), y se sitúa un punto y nueve décimas por encima del dato alcanzado por el conjunto de países de la eurozona (0,9%).

En términos intertrimestrales, la variación del PIB regional en el primer trimestre de 2026 ha sido del 0,6%, dos décimas por encima de la registrada en el trimestre precedente (0,4%). La cifra es idéntica a la variación experimentada por la media nacional (0,6%), y se encuentra cuatro décimas por encima del registro medio alcanzado por la eurozona (0,2%).

Desde el punto de vista de la demanda, la evolución anual seguida por la economía aragonesa durante el primer trimestre de 2026 se explica por el favorable comportamiento de la demanda interna y externa, que ha contribuido positivamente al crecimiento del PIB regional. Así, el gasto en consumo final de hogares aragoneses crece el 0,7% respecto al mismo trimestre de 2025. Esta tasa es inferior en dos puntos y cinco décimas a la registrada por el conjunto nacional (3,2%).

Por su parte, el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas aragonesas aumenta el 1,5% anual, frente al 2% anotado por la media nacional. Respecto a la formación bruta de capital, la inversión autonómica en bienes de equipo registra una tasa de variación negativa del 0,1% frente al crecimiento del 3,8% experimentado por el promedio del país.

Por último, la inversión regional en construcción presenta un aumento interanual del 4,7%, a comparar con el dato más positivo experimentado por la media de España durante el período (6,0%). Con los datos disponibles en materia de sector exterior, las exportaciones aragonesas de bienes y servicios aumentaron el 3,1% respecto al primer trimestre de 2025, frente a la tasa de variación positiva anual que registra el conjunto nacional (0,9%).

Por otro lado, las importaciones autonómicas de bienes y servicios descendieron el 7,5% respecto al mismo trimestre del año anterior, a comparar con el registro positivo del 3,1% interanual obtenido por la media del país.

Desde la óptica de la oferta, en el primer trimestre del 2026 todos los sectores productivos de la economía aragonesa han experimentado una evolución positiva, excepto el sector primario.

En primer lugar, el sector de la construcción lidera el crecimiento de la oferta en la Comunidad Autónoma durante el primer trimestre del año, cuyo valor añadido bruto ha aumentado el 4,7%, un punto y ocho décimas porcentuales por debajo del registro anotado por el promedio nacional (6,5%).

A continuación, el sector servicios de mercado ha presentado un incremento del 4,0% en la evolución de su valor añadido bruto durante el primer trimestre del ejercicio, tasa por encima de la registrada por la media nacional (3,4%).

La principal rama de comercio, transporte y hostelería ha aumentado en Aragón el 7,1% anual durante el primer trimestre de 2026, un punto y nueve décimas porcentuales por encima del aumento experimentado por el conjunto nacional (5,2%).

Por su parte, el valor añadido bruto de la industria manufacturera aragonesa ha crecido el 2,4% anual, dato mejor que el anotado por el conjunto de España (1,8%).

Finalmente, el sector primario regional, que engloba las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, ha bajado su valor añadido bruto en el 3,9% respecto al primer trimestre de 2025, dato cinco décimas porcentuales inferior al registro alcanzado por la media del país (-3,4%).