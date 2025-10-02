Pilar Alegría insta a las CCAA del PP a dejar el "ruido" y la "confrontación" y aplicar la Ley de Vivienda

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, atiende a los medios de comunicación durante una visita a la Fundación Tervalis en Teruel, a 2 de octubre de 2025, en Teruel, Aragón (España). - Javier Escriche - Europa Press

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido este jueves que el PP y las comunidades autónomas que gobierna "harían bien" en dejar de "utilizar todo para generar ruido y confrontación" y "empezar a aplicar la Ley de Vivienda", sobre todo en lo relativo a las zonas tensionadas.

Así lo ha manifestado Alegría en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la Fundación Térvalis, en Teruel, donde ha destacado que en los municipios donde se están aplicando estas zonas tensionadas, como Barcelona, los precios de los alquileres se están reduciendo.

La también ministra de Educación ha hecho estas declaraciones tras las críticas de las autonomías gobernadas por los populares a financiar el 40% del plan estatal, como reclama el Ministerio.

Asimismo, ha recalcado que el Gobierno de España se ha planteado la vivienda "como una política absolutamente fundamental" y que ha multiplicado "por ocho" los presupuestos destinados a esta materia, que es "uno de los principales problemas que ahora mismo tienen todos los ciudadanos".

En ese sentido, la responsable de la cartera de Educación ha considerado que este problema "no se resuelve a corto plazo", por lo que "es imprescindible que haya una buena colaboración y un trabajo coordinado por parte de las administraciones".

"El Gobierno de España está planteando no solamente una buena disposición teniendo la mano, sino también trasladando recursos y transferencias a las Comunidades Autónomas", ha dicho, en referencia a la Conferencia Sectorial de Vivienda, que se celebra este jueves en Madrid.