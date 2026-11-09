Pina (CCOO) y Arcéiz (UGT) llaman a participar en la huelga general por los salarios dignos y la vivienda

Asamblea de delegados sindicales y trabajadores organizada por CCOO y UGT con motivo de la huelga general del 11 de noviembre. - CCOO

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CCOO y UGT Aragón, Manuel Pina y José Juan Arcéiz, han hecho un llamamiento a delegados sindicales y trabajadores, en una asamblea celebrada en el Centro Pignatelli de Zaragoza, para participar en la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, en defensa de los salarios dignos y el acceso a la vivienda.

Este encuentro supone el último impulso a una campaña de movilización que, durante las últimas semanas, ha incluido asambleas en empresas y sectores, encuentros en distintos puntos del territorio y acciones informativas.

Según ha explicado el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, los sindicatos han distribuido alrededor de 15.000 octavillas y han desarrollado una campaña para acercar las reivindicaciones a los centros de trabajo.

La convocatoria se articula en torno a tres grandes cuestiones: el encarecimiento de la vivienda y las dificultades para acceder a ella, la pérdida de poder adquisitivo de las familias trabajadoras y la necesidad de mejorar los salarios.

Pina ha insistido en que las reivindicaciones laborales y sociales están estrechamente relacionadas. "No hay convenio colectivo, no hay negociación de convenio colectivo, subidas salariales en un convenio colectivo que solucione un problema como el de la vivienda con subidas anuales de más del 10%, en concreto en Aragón, el último año del 14%", ha señalado.

El secretario general de CCOO Aragón ha apostado por actuar simultáneamente sobre los salarios, los precios y el acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, para garantizar unas condiciones de vida dignas a la clase trabajadora.

REPARTO DE LA RIQUEZA

En el ámbito laboral, Pina ha situado el foco en la patronal CEOE, a la que ha reprochado su falta de disposición para retomar la negociación de un nuevo acuerdo estatal de negociación colectiva. El anterior acuerdo, el V AENC, finalizó el 31 de diciembre y, según ha explicado, los sindicatos llevan meses intentando sentarse a negociar sin conseguirlo.

CCOO considera que el actual contexto económico permite avanzar hacia un reparto más justo de la riqueza. "Estamos hablando de beneficios empresariales en máximos. Cada año, desde 2018, está habiendo máximos de beneficios empresariales", ha afirmado Pina, quien ha reclamado salarios adecuados para que las personas trabajadoras puedan desarrollar un proyecto de vida digno.

La vivienda constituye el otro gran eje de la movilización. Pina ha advertido de que las dificultades de acceso afectan también al mercado laboral y a la capacidad de las empresas para encontrar trabajadores, especialmente en determinadas zonas de Aragón.

Ha puesto como ejemplo las áreas turísticas del Pirineo, donde la falta de vivienda asequible provoca que trabajadores y trabajadoras tengan dificultades para encontrar alojamiento durante la temporada de esquí.

"Vamos a volver a ver, como vimos el año pasado y el anterior, a gente viviendo en furgonetas porque no puede alquilarse una casa alrededor de las estaciones de esquí", ha denunciado.

Por ello, los sindicatos reclaman la implicación de las distintas administraciones, dentro de sus respectivas competencias, para garantizar el acceso a una vivienda asequible.

CCOO y UGT esperan que la huelga tenga un seguimiento tanto en los centros de trabajo como en las movilizaciones convocadas en las calles. Pina ha destacado que esta convocatoria incorpora una dimensión social especialmente relevante y ha señalado que las manifestaciones permitirán visualizar el malestar de la ciudadanía ante el coste de la vida, los salarios y las dificultades para acceder a una vivienda.

El 11 de noviembre habrá movilizaciones en Zaragoza, Teruel, Alcañiz, Andorra, Utrillas, Huesca y Monzón. "Ahí donde hemos llegado y lo estamos explicando, la gente lo comprende", ha señalado Pina, que confía en que el trabajo desarrollado durante las últimas semanas se traduzca en una amplia participación.

El dirigente sindical ha recordado también que la huelga es un derecho constitucional y que los trabajadores no tienen obligación de comunicar previamente a la empresa su decisión de secundarla. Asimismo, ha anunciado que habrá piquetes informativos en distintos puntos de Aragón para trasladar las razones de la convocatoria.