La Plataforma Comarcal Residencia Cinca Medio urge al PP a poner en marcha un recurso asistencial comarcal

Representantes de la Plataforma Comarcal Residencia Cinca Medio con las candidatas del PP Ester Artieda y María José Vicente. - PLATAFORMA COMARCAL RESIDENCIA CINCA MEDIO.

FONZ (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

La Plataforma Comarcal Residencia Cinca Medio ha urgido este miércoles al PP a poner en marcha un recurso asistencial comarcal, en el transcurso de una reunión con las candidatas de este partido por Huesca en las elecciones autonómicas del 8F Ester Artieda y María José Vicente.

El encuentro ha comenzado con una visita a la Residencia del Cinca Medio, "donde las candidatas han podido conocer de primera mano el estado actual de unas instalaciones concebidas para dar servicio a toda la comarca y que continúan sin entrar en funcionamiento", han señalado desde la plataforma.

"Durante el recorrido, se han intercambiado impresiones sobre la situación del proyecto y las dificultades administrativas que han impedido hasta ahora su apertura".

"Tras la visita, Artieda y Vicente se han comprometido a intentar diligenciar y mediar entre las distintas administraciones implicadas, con el objetivo de facilitar los trámites necesarios y hacer posible la apertura de la residencia. Ambas candidatas han mostrado su disposición a colaborar para desbloquear una infraestructura considerada clave para la atención a las personas mayores del Cinca Medio", han indicado desde esta entidad.

La plataforma ha trasladado a las representantes del PP "la preocupación existente entre la ciudadanía por la no apertura del centro, así como la urgencia de poner en marcha un recurso asistencial de carácter comarcal en un territorio marcado por el envejecimiento poblacional".