La plaza del Pilar acogerá a unas 5.000 personas para celebrar la fiesta de Nochevieja

Publicado 31/12/2019 13:34:28 CET

ZARAGOZA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Pilar de Zaragoza acogerá esta noche la fiesta de Nochevieja, en la que participarán al menos 5.000 personas, ha avanzado este martes la vicealcaldesa, Sara Fernández, en declaraciones a los medios de comunicación.

A las 23.00 horas comenzará una verbena con la Orquesta Tarantela, sufragada por el concesionario del Mercado Navideño de la plaza del Pilar, y se repartirán 5.000 bolsas de uvas, a cargo de MercaZaragoza, así como 3.000 bolsas de cotillón de Aragón Televisión, que a medianoche retransmitirá las campanadas de final de año desde el mismo lugar con el reloj del Ayuntamiento.

A continuación habrá fuegos artificiales y se iluminará un cartel con la leyenda 'Feliz 2020', tras lo que seguirá la verbena en la plaza del Pilar hasta las 2.00 horas.

PUNTOS VIOLETA Y SEGUROS

Asimismo, esta noche estarán abiertos tres 'Puntos Violeta' contra la violencia de género, con un trabajador social, y estarán ubicados en la plaza del Pilar, el Espacio Ebro y el Parque de Atracciones. En las mismas ubicaciones y también en la Discoteca Supernova habrá sendos 'Puntos Seguros' de atención médica para atender a cualquier persona que haya sufrido una agresión sexista.

Sara Fernández ha puesto de relieve "el firme compromiso del Ayuntamiento en la lucha contra las agresiones sexistas" y la continuación de la campaña 'No es no', indicando que más de 50 locales de ocio nocturno se han adherido al protocolo de esta campaña, tras lo que ha invitado a los locales no adheridos a sumarse para que muestren su firme rechazo y "el gran compromiso de la sociedad" contra la violencia de género.