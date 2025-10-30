El Ayuntamiento pide al Gobierno mantener el mismo volumen de trenes de alta velocidad 'low cost'

Archivo - Un tren AVE parado en la estación de Delicias de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción del PP, en la que Vox se ha abstenido y el PSOE y ZeC han votado en contra, en la que se exige al Gobierno de España que rectifique y mantenga el mismo volumen de trenes de alta velocidad con tarifas 'low cost', además de mejorar el mantenimiento de las vías y de la maquinaria para recuperar la garantía de puntualidad de los AVE.

En un segundo apartado se lamenta la decisión adoptada por Ryanair y la "falta de habilidad negociadora" por parte de Aena y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al ser el que fija la política de tasas aeroportuarias que ha conducido a esta "indeseable situación".

El tercer epígrafe considera necesario un cambio "drástico" en el modelo de fijación de las tasas aeroportuarias estableciendo una fórmula que discrimine en favor de los aeropuertos que desempeñan una función vertebradora en la movilidad aérea en España y que tienen capacidad para operar muchos más vuelos de los que hay en la actualidad.

El consejero municipal de Economía, Carlos Gimeno, ha criticado el aumento de tasas de Aena, que son 1.934 millones de euros con margen de mas del 60% para una empresa pública que tiene que prestar un servicio.

Gimeno ha explicado que ir a Bélgica son 8,53 euros de tasas y el viajero que venga de París a Zaragoza paga 5 euros por lo que ante esa diferencia ha propuesto que se creen incentivos.

"Se ha cargado el Avlo y el ministro Puente ha vivido de rentas, pero las infraestructuras no dan para más y ahí se ven sus vergüenzas con su aliada Pilar Alegría que quieren hacer ver que no hace falta el cercanías a Huesca y es un freno a la igualdad de oportunidades a Aragón".

El concejal de Vox David Flores ha expuesto que Zaragoza no ha recuperado los niveles prepandemia en celebración de congreso y tiene menos visitantes internacionales que otras ciudades, como Sevilla. Ha apostado por planificar para que vengan turistas con más días de estancia.

"POLITIZACIÓN"

A su parecer, esta moción "politiza" un medio de transporte algo que debería ser la vertebración del territorio como son los trenes y aeropuertos. Ha indicado que el Ayuntamiento debería hacer una planificación sobre esta vertebración para conectar municipios del entorno. Ha pedido no demonizar el modelo de negocio de la empresa de aviación irlandesa y "al que no le guste que no vuele con Ryanair".

La concejal del PSOE, Ros Cihuelo, ha dicho estar totalmente de acuerdo con la exposición de Vox, y ha añadido que política "es cualquier decisión como abrir el grifo y que salga agua". Ha afeado al consejero municipal Carlos Gimeno que haya propuesto "saltar la ley" cuando hay Real decreto del Gobierno de Rajoy que "impide que Aena pueda bajar las tasas" porque recoge el incremento después de unos años de congelación.

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha criticado a Gimeno que defienda a una empresa privada como Ryanair en contra de Aena que es pública.