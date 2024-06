El Pleno municipal de Teruel reprueba al ministro de Cultura y le exige restituir el Premio Nacional de Tauromaquia

ZARAGOZA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular de Teruel ha sacado adelante con el apoyo de todos los grupos de la oposición una propuesta de resolución para que el Gobierno de España mantenga el Premio Nacional de Tauromaquia, suprimido por Orden Ministerial el pasado 4 de mayo. En la propuesta también han pedido la reprobación del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, responsable de la supresión de este galardón.

El portavoz del grupo popular, Carlos Méndez, ha defendido que la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural y ha señalado que suprimiendo el premio se está transmitiendo a todo el sector taurino que su trabajo no es digno de reconocerse.

El concejal del PSOE Diego Piñeiro ha reconocido no sentirse cómodo con la moción, si bien ha manifestado no compartir las declaraciones del ministro Urtasun, quien afirmó que "una mayoría de ciudadanos no entiende que se practique la tortura animal y entiende aún menos que esas formas de tortura animal sean recompensadas con premios a los que se dedica dinero público" .

Teruel Existe, aunque ha votado a favor de la propuesta, ha expresado su desacuerdo con reprobar al ministro socialista. VOX, por su parte, ha votado a favor de la iniciativa popular y ha hecho una encendida defensa del sector taurino.

El grupo popular también ha tenido el apoyo de toda la oposición en una segunda propuesta de resolución solicitando al Gobierno la creación de un registro nacional de espacios y festejos taurinos en España y a su impulso como atractivo turístico nacional e internacional.

En su exposición, Méndez ha puesto el foco en la gran afición taurina ya no sólo en la capital, sino en toda la provincia de Teruel. Sólo el año pasado --ha dicho-- se celebraron nada menos que 883 festejos taurinos de los que 860 fueron menores y 23 mayores.

OTRAS MOCIONES APROBADAS

La Corporación Municipal también ha respaldado de forma unánime una propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal de Teruel Existe, instando al Servicio Aragonés de Salud a adoptar medidas urgentes para garantizar el servicio de pediatría en los centros de salud de la provincia.

También ha salido adelante con los votos de PP y Teruel Existe la propuesta presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, en la que han pedido la adhesión al Pacto de Alcaldías de la Unión Europea por el Clima y la Energía.

A propuesta de la alcaldesa se han refundido dos propuestas presentadas por los grupos de VOX y el PSOE y que tenían como denominador común el rechazo a cualquier tipo de violencia contra quien piensa diferente. En el turno de intervenciones, la alcaldesa ha invitado al resto de grupos a aprobar esta iniciativa pero también a llevarla a cabo.

Buj ha aprovechado para recordar "los insultos de los que fue objeto en campaña electoral por el grupo socialista y también se ha referido a los insultos que recibe habitualmente la presidenta de la Comunidad de Madrid", Isabel Díaz Ayuso, han indicado desde el Ayuntamiento.

No han prosperado otras mociones, como la referente al derecho fundamental de enterramiento respetando la libertad religiosa y de culto presentada por los socialistas. La alcaldesa, la popular Emma Buj, ha explicado que su grupo ya se comprometió con la comunidad musulmana a destinar un espacio en el cementerio municipal para el enterramiento de los fieles a esta religión antes de las elecciones pasadas. Además, según ha defendido el concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, la propuesta en su punto 2 contravenía lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana.

Tampoco ha salido adelante la resolución presentada por el Grupo Político Municipal de Teruel Existe solicitando la constitución de una comunidad energética local.

Cruzado ha reprochado a los concejales de Teruel Existe que la propuesta está "muy poco trabajada" y ha explicado que no existe un marco normativo que recoja esta iniciativa que, por otra parte, requiere de un mínimo de cinco socios y que ninguno ostente más del 51% de la propiedad.

Actualmente el 85% de las comunidades energéticas está en manos de personas físicas, un 14% las ostentan pymes y tan sólo 0,27% está en manos de entidades locales, ha precisado el concejal, quien ha insistido en que hoy por hoy estas comunidades presentan muchas dificultades por falta de un marco normativo definido.

La última resolución presentada por el Grupo Municipal de Teruel Existe, referente a la mejora de la agenda de actividades realizadas por diferentes asociaciones, organizaciones y entidades de Teruel, tampoco ha recibido los votos necesarios para salir adelante.

CRUZ DEL SEMINARIO

Uno de los puntos del día más debatido en el Pleno celebrado esta mañana ha sido el referente a la aprobación de 1,4 millones de euros de remanentes de 2023 y, en concreto a una de las partidas incluidas por valor de 31.000 euros destinada a la restauración de la la cruz de la plaza del Seminario de la capital, situada a los pies de la torre de San Martín.

El grupo socialista ha votado en contra de este punto argumentando que es un símbolo de exaltación franquista y aduciendo que hay una orden de retirada de la cruz en cumplimiento de la ley estatal de Memoria Histórica, ha afirmado el portavoz del grupo, José Guillén.

La alcaldesa de Teruel ha explicado que lo único que se hace con la aprobación de este punto del orden del día es iniciar un expediente para que la Comisión de Patrimonio se pronuncie sobre este asunto. La intención del Partido Popular --ha argumentado-- es que se pueda restaurar la cruz y resignificarla incluyendo una inscripción dirigida a todos los caídos de la Guerra Civil.

La alcaldesa de Teruel ha subrayado que la voluntad del grupo popular es cumplir con la ley, al tiempo que ha afeado al PSOE que su intención última sea la de "crear polémica con un símbolo de Teruel como es la cruz del Seminario, que no tiene ningún significado político para la mayoría de los turolenses".

"La mayor parte de los turolenses hemos jugado a los pies de la Cruz cuando éramos pequeños sin plantearnos que se trataba de un símbolo franquista".

"Es una cruz a la que tenemos cariño --ha proseguido la alcaldesa-- porque forma parte de nuestra historia, nuestro patrimonio y del paisaje urbano de la ciudad".

Buj ha recalcado que la cruz de forja fue elaborada por Epifanio Abad, hijo del célebre turolense Matías Abad, maestro de la forja, y ha recordado al grupo socialista que quitar la cruz también requeriría aprobar una partida porque conllevaría un coste económico. El punto ha salido adelante con los 11 votos a favor del grupo popular y la abstención tanto de Teruel Existe como de VOX.

El Pleno ordinario del mes de junio ha aprobado el proyecto de obras ordinarias de iluminación monumental para el acueducto Los Arcos, Torreón de la Bombardera y Muralla de Teruel.

Por último, ante las preguntas de los medios de comunicación, la alcaldesa ha dicho que con los datos que se tiene en estos momentos, las obras de desescombro del número 21 de San Francisco podrían estar acabadas a finales de este mes de junio y, por tanto, abrirse la calle al tráfico.