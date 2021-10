Podemos cree que el proyecto energético de Torrero supone el uso de recursos públicos para aprovechamiento privado

ZARAGOZA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Zaragoza ha mostrado su rechazo al expediente aprobado este viernes por el Gobierno PP-Cs que atiende la petición de la empresa aragonesa Levitec S.L. --integrada en Forestalia-- para desarrollar un proyecto de instalación solar fotovoltaica en las cubiertas de los edificios del cementerio de Torrero, con el que se suministraría energía para abastecer este equipamiento y también para su venta directa. Para la formación morada supone "un uso de lo público para aprovechamiento privado".

El partido ha señalado en una nota de prensa que el Gobierno de Zaragoza ha dado luz verde a esta iniciativa "sin informes municipales técnicos ni jurídicos", para participar en la segunda subasta de energías renovables que ha convocado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Tras leer el expediente, Podemos ha dicho que le surgen "innumerables" dudas que trasladará a la Comisión de Urbanismo del próximo lunes, mediante una iniciativa fuera del orden del día por motivos sobrevenidos.

El portavoz del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha considerado que "lo único claro" del proyecto es que se haría en los terrenos municipales del cementerio, porque "a partir de ahí todo son dudas, imprecisiones y oscurantismo", ha apuntado, para continuar comentando que es "llamativa la falta de informes que deberían respaldar un proyecto de esta embergadura".

Pese a que la convocatoria del Ministerio requeriría de un mínimo de cuatro socios locales "se desconoce quiénes van a ser los otros socios, cuál va a ser el porcentaje de participación del Ayuntamiento en la sociedad o qué valor se le va a dar al uso de la infraestructura pública necesaria para llevar adelante este proyecto", ha apostillado Rivarés.

Además, ha matizado el portavoz de Podemos, hay que tener en cuenta que la reserva para el ámbito local está pensada para "avanzar hacia una mayor democratización de la generación eléctrica", buscando una participación de ciudadanos, cooperativas, microempresas, pymes y entidades locales, algo qué "un conglomerado societario con proyectos de más de 400 millones como es Levitec está lejos de ser", ha opinado.

Podemos ha recordado que en el último pleno presentó una propuesta de creación de una sociedad con participación pública de generación eléctrica, algo que fue rechazado con los votos del equipo de Gobierno. Apenas 20 días después, el Gobierno de Azcón presenta una acción que puede llevar a su creación, pero lo hace "no por una defensa de lo público, sino porque una empresa privada lo solicita para poder hacer caja", ha criticado.

USO DE RECURSOS PÚBLICOS

Rivarés ha querido remarcar que "lo que podría haber sido una noticia positiva para la ciudad, se convierte en otra muestra más de un uso de los recursos públicos para aprovechamiento privado. En vez de avanzar en participación y autoconsumo, se refuerza el papel de los actores ya consolidados en el mercado". La pregunta importante cuando hablamos de energía no es sólo cómo se produce, sino "a quién pertenece".

La respuesta, a juicio del representante de Podemos, es que "a Levitec la mayor parte y un poquito al ayuntamiento". Las dudas sobre el proyecto "son mayores" en tanto la propuesta de Levitec "se limita escuetamente a dos folios y en el expediente aprobado no figura ningún informe municipal, ni técnico ni jurídico, acerca de la conveniencia, la repercusión para la ciudad o la adecuación legal al mismo".

DUDAS

De nuevo "estamos ante anuncios de grandes retornos económicos que no dejan de ser humo ya que no hay ni una mínima previsión económica en el expediente", ha afirmado Rivarés, quien ha apuntado que "no sabemos ni la estimación de empleo que se generaría, ni las oportunidades para la cadena de valor industrial ni el impacto en el medioambiente del proyecto, todo ello, elementos obligatorios para presentarse a la convocatoria".

Por último, Rivarés también ha observado alguna inseguridad jurídica en la utilización de espacios municipales sin concurrencia competitiva: "Tras la sentencia del Buñuel que tanto celebró el gobierno, todo parece indicar qué, si hay negocio privado de por medio, no parece importarle no contar con otras empresas, pymes o cooperativas locales para llevar adelante este proyecto".