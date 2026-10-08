La Policía Nacional despliega un dispositivo especial para garantizar unas fiestas del Pilar seguras

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía de Aragón, con motivo de las Fiestas del Pilar, que se celebrarán en Zaragoza del 10 al 18 de octubre, ha establecido un dispositivo especial de seguridad destinado a garantizar el normal desarrollo de los actos festivos y la seguridad de ciudadanos y visitantes.

El operativo prestará especial atención a aquellos espacios y actividades que congreguen un mayor número de personas, entre ellos la Plaza del Pilar y su entorno, los recintos de conciertos, el Espacio Zity, las zonas de ocio y los principales puntos de transporte público.

Durante estas jornadas se reforzará la presencia policial y se contará con el 100% de las unidades operativas de la Policía Nacional, que desarrollarán labores tanto de prevención, como de vigilancia y respuesta ante cualquier incidencia que pueda producirse.

El dispositivo comienza a desplegarse días antes del inicio de las celebraciones, realizando unidades como la de Subsuelo y Guías caninos, inspecciones y requisas preventivas en los diferentes espacios donde se desarrollarán los principales actos de las Fiestas del Pilar, destacando el recorrido del pregón y de la Ofrenda de flores, así como en los distintos recintos y espacios de ocio que concentran una mayor afluencia de público, con el fin de comprobar y detectar cualquier posible elemento que pudiera suponer un riesgo para los asistentes.

La Unidad de Medios Aéreos, integrada por el helicóptero y los equipos de drones realizaran labores de vigilancia y control desde el aire, permitiendo obtener una visión global de las zonas con mayor volumen de personas, facilitando la detección de posibles incidencias y proporcionando información en tiempo real a los efectivos desplegados sobre el terreno.

Asimismo, y ante el importante volumen de visitantes que durante estas fechas se desplazan hasta Zaragoza procedentes de otras localidades, la Brigada Móvil reforzara su presencia en los principales puntos de llegada y salida de la ciudad, especialmente en la Estación Delicias.

Igualmente la Brigada de Seguridad Ciudadana contara con todos sus efectivos disponibles. A pie de calle estarán los diferentes indicativos y unidades operativas como los 'Zetas', Grupo Operativo de Respuesta, Unidad de Prevención y Respuesta, además de la Unidad de Intervención Policial tanto de Zaragoza como los desplazados desde otras comunidades autónomas. Todos ellos desarrollarán labores de prevención, vigilancia y protección, garantizando una presencia policial permanente y una respuesta inmediata ante cualquier incidencia o comisión de un delito.

La seguridad de las grandes concentraciones de público constituye una de las prioridades del dispositivo. En este sentido, la Policía Nacional trabajará de forma coordinada con el resto de servicios de seguridad y emergencias que participan en el operativo de las fiestas.

La Plaza del Pilar volverá a ser uno de los principales puntos de concentración durante las fiestas por lo que el dispositivo contempla medidas específicas para gestionar los momentos de mayor afluencia y garantizar que los desplazamientos de los asistentes se desarrollen de forma segura, por lo que se recomienda atender en todo momento las indicaciones de los agentes.

ATENCIÓN A LOS HURTOS DE MÓVILES

Las grandes aglomeraciones, los conciertos, los establecimientos de ocio y el transporte público son escenarios especialmente atractivos para los delincuentes que buscan apoderarse de teléfonos móviles y otros efectos personales.

Entre las modalidades detectadas se encuentra el denominado "chinaor", consistente en realizar un pequeño corte en bolsos o mochilas mediante un objeto cortante para facilitar la caída o extracción de los efectos que se encuentran en su interior.

También son habituales los hurtos al descuido, en los que los delincuentes aprovechan un momento de distracción de la víctima para hacerse con su teléfono, cartera u otros objetos de valor. En los conciertos puede producirse además otra modalidad en la que varios delincuentes actúan coordinadamente.

Aprovechando que una persona está grabando una actuación con su teléfono, uno de ellos puede provocar un empujón o contacto con la víctima para que el terminal caiga al suelo, mientras otro integrante del grupo se encarga de recogerlo y abandonar rápidamente el lugar con el dispositivo.

Otra de las técnicas consiste en cortar directamente los cordones o sistemas de sujeción que algunas personas utilizan para llevar el teléfono colgado del cuello, aprovechando los momentos de mayor aglomeración.

Ante estas situaciones, la Policía Nacional recuerda que mantener una actitud preventiva puede reducir considerablemente las posibilidades de convertirse en víctima de un hurto.

ALERTCOPS

La aplicación AlertCops permite contactar de forma rápida y discreta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para comunicar determinados hechos delictivos o situaciones de riesgo. Para utilizarla es necesario registrarse previamente y mantener activada la ubicación del dispositivo, de manera que la alerta pueda ser recibida por el centro de control correspondiente.

A través de la aplicación se puede facilitar información sobre lo ocurrido y, cuando resulte necesario, aportar imágenes o vídeos relacionados con el incidente. En situaciones de emergencia, AlertCops dispone además de un botón SOS que permite enviar una alerta a los servicios policiales.

La Policía Nacional recuerda que, ante cualquier situación de peligro, también puede solicitarse asistencia llamando al 091. La prevención y la colaboración ciudadana son fundamentales para disfrutar de unas Fiestas del Pilar seguras, por lo que se recomienda mantener una actitud vigilante, especialmente en los lugares de mayor concentración de personas, y comunicar rápidamente cualquier situación sospechosa o delictiva.