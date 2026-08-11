La Policía Nacional ultima el dispositivo especial de seguridad con motivo del eclipse solar en Aragón

El operativo se desplegará en Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud. - CNP

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha ultimado el dispositivo especial de seguridad que desplegará el próximo miércoles 12 de agosto en Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud con motivo del eclipse solar total, un acontecimiento que previsiblemente congregará a miles de personas en diferentes puntos de la Comunidad Autónoma.

Durante la mañana de este martes se han terminado de perfilar los últimos aspectos específicos del Operativo en una reunión de coordinación celebrada en las Instalaciones Policiales del Cuartel de Mayandía, en Zaragoza, en la que han participado los responsables de las diferentes unidades policiales implicadas, así como los jefes de las Comisarías Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel y de la Comisaría Local de Calatayud.

La reunión ha estado coordinada por el Jefe Superior de Policía de Aragón y ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Aragón, abordándose las particularidades de cada una de las cuatro ciudades y los diferentes escenarios que podrían producirse durante la jornada.

El dispositivo se desarrollará durante toda la jornada del miércoles, especialmente durante la tarde, intensificándose desde horas antes al comienzo del eclipse y hasta la finalización de toda actividad relacionada con el eclipse.

Participarán agentes de la Brigadas de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Información, de cada una de las diferentes plantillas territoriales implicadas y el caso de Zaragoza además Comisarías de Distrito, y contando además con el apoyo de Unidades Especiales como la Unidades de Intervención Policial, Unidades de Prevención y Reacción, Unidades de Guías Caninos, Unidades de Subsuelo y Protección Ambiental, Unidad Móvil y Policía en el Transporte, Grupo TEDAX-NRBQ, así como la Unidad Aérea de la Policía, con el empleo de drones y sistemas antidron para complementar desde el aire las labores de vigilancia y seguridad.

Uno de los principales objetivos será garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en aquellos espacios donde se produzcan importantes concentraciones de personas, prevenir la comisión de delitos aprovechando las aglomeraciones y ofrecer una respuesta rápida ante cualquier incidencia. La planificación nacional identifica precisamente los puntos de observación, áreas de estacionamiento, zonas de especial afluencia y nodos de transporte entre los lugares que requieren especial atención policial.

La ejecución del Dispositivo Eclipse 2026 se ha estructurado en tres fases. Una primera fase preventiva, desarrollada hasta el 31 de julio, estuvo destinada a la planificación y anticipación de posibles escenarios. Posteriormente, entre el 1 y el 7 de agosto, se desarrolló la fase de alerta, intensificando las medidas de preparación y coordinación. Desde el pasado 8 de agosto y hasta el día 12, ambos inclusive, se encuentra activada la fase crítica, coincidiendo con los días inmediatamente anteriores al eclipse y su celebración.

Durante esta última fase, desde la Comisaría General de Seguridad Ciudadana se habilitará un Plan de Emergencia Eclipse 2026, que permitirá coordinar y canalizar a través de los CIMACC 091 de las diferentes Jefaturas los incidentes relacionados con este acontecimiento que puedan producirse en diferentes puntos de España.

ZARAGOZA

Los lugares en los que se espera mayor afluencia y concentración de personas son el parking Sur de la Expo, el entorno del río Ebro y los campos de la Federación Aragonesa de Fútbol. También otros espacios de la ciudad que, por sus características, puedan congregar numerosos ciudadanos serán objeto de especial atención dentro del dispositivo policial.

HUESCA

El dispositivo tendrá una particularidad añadida, ya que el eclipse se producirá en plena celebración de las fiestas de San Lorenzo, que tienen lugar entre el 9 y el 15 de agosto. Esta coincidencia hace prever una elevada presencia de personas en la ciudad, sumándose los desplazamientos relacionados con el fenómeno astronómico a la propia concentración festiva.

Entre los puntos donde se espera una mayor afluencia se encuentran el entorno del Planetario de Aragón, en Walqa, y la zona del cerro de San Jorge, que contarán con especial atención dentro del dispositivo policial.

TERUEL

El dispositivo policial prestará especial atención a la zona del polígono Platea, espacio oficial habilitado por el Ayuntamiento turolense para la observación del eclipse.

Asimismo, la presencia policial se extenderá a otros puntos de la ciudad desde lo que pueda seguirse el fenómeno astronómico, así como a sus pedanías, donde también se prevé la posible concentración de numerosos ciudadanos.

CALATAYUD

Por último, en la ciudad bilbilitana se prestará especial atención a lugares como la explanada y alrededores del Castillo de Ayub y la explanada próxima a la ermita de San Roque, los dos únicos lugares recomendados por el Ayuntamiento para la observación del eclipse.

Al igual que sucede en Huesca, el dispositivo tendrá en cuenta la coincidencia con el inicio de sus fiestas patronales y la celebración del tradicional Vino de Honor, lo que supondrá un importante incremento de población y actividad en la localidad.

RECOMENDACIONES

La Policía Nacional recomienda que para disfrutar del eclipse solar de forma segura y respetuosa, el principal activo es el civismo. Por ello, se recomienda planificar los desplazamientos con antelación suficiente; cuidar el entorno natural o público desde donde se observe el eclipse; no dejar vehículos bloqueando vías de comunicación caminos rurales, entradas de fincas o vías de emergencia; facilitar el tránsito a los residentes locales de las zonas de observación.

Además se recuerda que las grandes concentraciones de personas pueden ser aprovechadas por delincuentes para cometer diferentes hechos delictivos. Entre los riesgos contemplados en la planificación policial figuran precisamente los hurtos, los robos en vehículos y las sustracciones en zonas de concentración.

Se deben mantener siempre controladas mochilas, bolsos, teléfonos móviles y carteras; evitar dejar objetos de valor a la vista en los vehículos; prestar especial atención a los menores en lugares con gran afluencia y comunicar inmediatamente cualquier hecho sospechoso o incidencia a través del teléfono 091.

Asimismo, para observar el eclipse deberán utilizarse únicamente gafas específicamente homologadas conforme a la norma ISO 12312-2, descartando gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados, CD u otros métodos improvisados que no ofrecen una protección adecuada.