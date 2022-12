El PP califica los Presupuestos de 2023 de la DPT como "los menos sociales y menos municipalistas"

TERUEL, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo popular de la Diputación de Teruel (DPT) ha calificado este miércoles los Presupuestos de la institución provincial para 2023 como "los menos sociales y menos municipalistas".

Tras una legislatura en la que la forma de trabajar del equipo de gobierno "deja mucho que desear", el grupo popular ha presentado este miércoles sus enmiendas al proyecto de Presupuestos para 2023 de la Diputación.

En total, 39 enmiendas por un importe de 5.487.000 euros que pretenden incluir en las cuentas cuestiones tan relevantes como las subvenciones a residencias de la tercera edad, acción social, para programas de acoso escolar, lectura, cultura, deporte, multiservicios y ganadería, entre otros aspectos que figuran únicamente en el anexo.

Así lo han indicado el portavoz del Partido Popular en la institución provincial, Carlos Boné, y la también diputada, Yolanda Sevilla, que han calificado estos Presupuestos como "los menos sociales y menos municipalistas". Unas afirmaciones justificadas en la supresión en los Presupuestos de cuantías muy relevantes para adjuntarlas en un anexo que, ha advertido Boné, "aunque digan que son de obligado cumplimiento la realidad habla de que son meras intenciones que luego no respetan".

"Se escudan en el anexo y no nos podemos fiar de sus palabras y hechos", ha añadido, refiriéndose a los incumplimientos del anexo del ejercicio todavía en vigor. Ha concretado que el Plan de Obras y Servicios de 2022 no se ha ejecutado, que el Plan de Vivienda ha dejado a más de 30 solicitudes excluidas cuando prometieron que cubrirían a todos los que la solicitaran y nada se sabe de las subvenciones para las infraestructuras ganaderas. "Con ello demuestran que incumplen sus promesas", ha incidido.

El portavoz del grupo popular también ha dudado de la forma de desarrollar su labor del equipo de gobierno, sobre el que ha asegurado que "tienen un problema para coordinarse y trabajar".

Las ayudas a la natalidad, a los afectados por el virus sharka o el Plan de Obras y Servicios han sido citados como ejemplo, añadiendo que "si con un año son incapaces de acometer esas ayudas, cómo se les ocurre sacarlo del presupuesto para incorporarlo más tarde". Cuestión que ha sido puesta en tela de juicio y sobre la que ha mostrado su "desconfianza" del grado de cumplimiento posterior.

OTRA MANERA DE TRABAJAR

Por su parte, Yolanda Sevilla ha insistido en que con las enmiendas del Partido Popular lo que están solicitando es "otra manera de trabajar" a la coalición PSOE-PAR en la DPT. Y para ello han presentado unas propuestas "reales, directas, claras y sin trampas". Una alusión, esta última, referida a que el equipo de gobierno ha presentado unas partidas por 93 millones, cuando disponen en la actualidad únicamente de 88 millones.

"Por segundo año consecutivo, los Presupuestos tienen trampa pero no nos sorprende porque ya lo hicieron en 2022", ha asegurado, reclamando al equipo de gobierno "transparencia y sinceridad". "Anunciar hoy y no presupuestar no es sincero ni transparente", ha recalcado.

En ese sentido, ha criticado que se hayan eliminado partidas para el Plan de Asfaltados o el Plan de Obras y Servicios, que "tienen cero euros hoy y ningún compromiso para mañana". Además, también ha afeado que el Plan de Vivienda cuente únicamente con 100.000 euros cuando "hace escasos meses lo diagnosticaban como uno de los problemas más importantes".

"El Plan de Asfaltados, el Plan de Obras y Servicios y el Plan de Vivienda tienen que salir en tiempo y forma para poder ser gestionados con normalidad, y no se deben incorporar a mitad de año para perder muchos meses en su puesta en marcha", ha expuesto al respecto.

PROPUESTAS

Entre las enmiendas del Partido Popular, además de la inclusión de importantes cuestiones en el Presupuesto para que se puedan implementar desde el principio del año, también se incluyen tres cuestiones a las que han otorgado una importancia notable.

Se trata de la puesta en marcha un año más del Plan de Asfaltados, con el que los municipios pueden mejorar el estado de sus calles en los núcleos urbanos y para el que han fijado una cuantía de 1 millón de euros. Asimismo, un Programa de Mejora y Salubridad de Inmuebles en la provincia, dotado con 663.000 euros, para atender edificios en ruina y poder limpiar solares para evitar impacto visual, riesgo para los vecinos o incluso problemas de salud.

Y una tercera de 60.000 euros para atender los daños por las tormentas sufridas en el Matarraña en el mes de noviembre, dando así cumplimiento a la promesa del presidente de ayudar a los municipios para resolver las afecciones provocadas por ese fenómeno atmosférico.

Finalmente, los populares han solicitado que cuando se incorpore el remanente del presente ejercicio, se ponga en marcha un "potente" Plan de Concertación que "va directo a los municipios, se puede gestionar rápido y no atraganta a los consistorios, secretarios y adjudicatarios de las obras", en palabras de Yolanda Sevilla.