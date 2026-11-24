Acto de campaña del PP en Huesca. - CHUS MARCHADOR

HUESCA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, y la candidata 'popular' al Congreso por Huesca, Ana Alós, se han comprometido a bajar impuestos e incrementar los servicios públicos si el candidato de su partido a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, llega al Gobierno de España tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La plaza Cervantes de Huesca ha sido escenario de un acto de campaña de los 'populares' en el que han presentado algunas de sus propuestas en material fiscal, que pasan por deflactar el IRPF y actualizar los principales parámetros del impuesto para impedir que la inflación vuelva a utilizarse como una subida encubierta de impuestos.

En este punto, Jorge Azcón ha abogado por evitar que el umbral suba automáticamente cada vez que suba el SMI, para que no se vuelva a cobrar impuestos a quien menos gana.

"No puede ser que una subida del SMI se la coma una subida de impuestos y el PP establecerá por ley que toda subida del SMI estará exenta de impuestos, al mismo tiempo que suba el SMI se reducirá el IRPF para que quien cobre el SMI no tenga que pagar impuestos", ha afirmado el también presidente del Gobierno de Aragón.

Por su parte, Ana Alós ha subrayado la propuesta de la rebaja fiscal "sin precedentes" para que los jóvenes ahorren hasta 9.000 euros en cuatro años.

"Para los jóvenes entre 18 y 35 años, nuestro programa contempla una rebaja fiscal sin precedentes, que el primer año de su primer empleo no paguen IRPF, el segundo año una bonificación del 75 por ciento; el tercer año del 50 por ciento; el cuarto el 25 y pagar a partir del quinto año", ha detallado Alós.

IVA DEL 0% PARA ALIMENTOS BÁSICOS

Mientras persista la actual crisis de inflación y de poder adquisitivo, Azcón ha manifestado que si Núñez Feijóo gobierna aplicará un IVA del cero por ciento a los alimentos básicos, incluidos la carne, el pescado y las conservas.

En este punto, el líder del PP ha insistido en que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado 141 impuestos y cotizaciones a lo largo de las dos últimas legislaturas, sin que esa recaudación récord se haya traducido en mejores servicios públicos" y que "el programa electoral del PSOE contempla otras 10 subidas de impuestos, incluidas medidas que penalizarían el ahorro y la inversión de los trabajadores.

Por otra parte, ha enumerado las medidas fiscales aplicadas por su Gobierno en Aragón desde 2023, como las aplicadas en Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, deducciones en el IRPF o la Ley de Apoyo Fiscal a la Empresa Familiar.

Además, ha avanzado que el próximo presupuesto recoge reducciones en el IRPF autonómico de 0,25 puntos porcentuales cada año durante cuatro años, hasta alcanzar una reducción de un punto en los tramos inferiores a 52.500 euros.