El PP critica el deterioro del ferrocarril y reclama al Gobierno de España "más inversión" en las conexiones de Aragón. - PP

HUESCA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP por Huesca, Ana Alós, y el presidente nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Ignacio Dancausa, han criticado este sábado la situación de los servicios ferroviarios dependientes del Gobierno de España y han reclamado una "mayor inversión "en las infraestructuras y conexiones de Aragón.

Durante una comparecencia en Huesca, ambos han contrapuesto la evolución del transporte ferroviario con el funcionamiento de la nueva concesión autonómica de autobuses impulsada por el Gobierno de Aragón.

Alós ha señalado que la nueva concesión ha permitido, según los datos expuestos durante su intervención, incrementar un 45% las frecuencias entre Huesca y Zaragoza y reducir un 27% el precio de los billetes, lo que, ha afirmado, se ha traducido ya en un aumento del 45% en el número de usuarios.

Frente a ello, la diputada oscense ha situado la situación del ferrocarril, donde ha criticado los problemas de "fiabilidad, puntualidad y servicios", tanto en la alta velocidad como en las conexiones regionales.

Asimismo, Alós ha mencionado los precios de los servicios de alta velocidad, asegurando que este mismo fin de semana podían encontrarse billetes desde Madrid por importes cercanos a los 200 euros, y ha recordado las incidencias que, según ha indicado, vienen produciéndose en los trenes regionales entre Huesca y Zaragoza y ha vuelto a referirse a la reivindicación de unos servicios ferroviarios de proximidad entre dichas ciudades, acusando al Ministerio de Transportes de no atender las demandas planteadas desde el territorio.

"Vemos un abandono absoluto y una dejadez absoluta por parte del Gobierno de España en las infraestructuras y en el transporte de nuestra comunidad", ha afirmado Alós.

PREGUNTAS AL PSOE

Coincidiendo con la celebración este fin de semana en Zaragoza de una interparlamentaria socialista, la diputada ha dirigido varias preguntas a Pilar Alegría sobre la posición de los representantes aragoneses del PSOE ante las reivindicaciones pendientes de la comunidad autónoma.

Alós ha citado, entre otras cuestiones, la variante de Sabiñánigo, la N-260 entre Fiscal y Balupor, los tramos pendientes de las autovías A-23 y A-21 y la situación del ferro- carril. También ha reclamado respuestas respecto al modelo de financiación autonómica, la situación del sector primario, la vivienda y el desarrollo de proyectos tecnológicos vinculados a los centros de datos.

"Esperamos respuestas ante todo esto aprovechando que este fin de semana están reunidos en Zaragoza con todos sus parlamentarios", ha concluido.

RED FERROVIARIA

Por su parte, Ignacio Dancausa ha centrado buena parte de su intervención en el funcionamiento de la red ferroviaria y ha reclamado al Ministerio de Transportes actuaciones que permitan recuperar la confianza de los usuarios.

El presidente nacional de Nuevas Generaciones ha afirmado que el ferrocarril debería constituir "el medio de transporte más fiable" y ha considerado que las incidencias y retrasos registrados durante los últimos años han deteriorado la percepción que los ciudadanos tienen de un servicio que anteriormente, ha señalado, constituía "una de las joyas" del sistema español de transportes.

"Nos negamos a aceptar la degradación de todo lo público y de todos los servicios cuando cada vez se pagan más impuestos", ha señalado Dancausa, que ha preguntado al ministro de Transportes, Óscar Puente, cuándo se recuperarán los anteriores tiempos de viaje de los servicios de alta velocidad y cuándo podrán los usuarios volver a confiar en la puntualidad de los trenes, y ha incidido especialmente en las conexiones entre Zaragoza y Huesca y ha comparado la evolución del ferrocarril con las políticas de transporte por carretera desarrolladas por el Ejecutivo autonómico.

Según ha comentado, las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón están permitiendo aumentar el número de usuarios y reducir el coste de los desplazamientos, algo que ha vinculado especialmente con las oportunidades de movilidad de los jóvenes para estudiar, trabajar o emprender.

Preguntado por las medidas necesarias para mejorar el servicio ferroviario, Dancausa ha situado como prioridad las inversiones en mantenimiento de la red: "Aquí lo primero es hacer las inversiones en mantenimiento que llevan ya años atrasadas", ha expresado, relacionando esa falta de inversión con parte de los retrasos e incidencias que, a su juicio, afectan actualmente al sistema.

También ha reclamado continuar ampliando y modernizando la red ferroviaria española para recuperar, ha señalado, el nivel de calidad que alcanzó durante años. "Era un orgullo, teníamos una de las mejores redes de Europa y una de las mejores del mundo, y ahora la situación es bastante lamentable en muy poco tiempo", ha concluido Dancausa.