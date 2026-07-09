El PP critica la inacción del PSOE en materia de vivienda al frente del Gobierno de Aragón: "Agravó el problema"

La portavoz de Vivienda del PP en las Cortes, Susana Cobos, en la sala de prensa. - PP CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vivienda del PP en las Cortes, Susana Cobos, ha asegurado que el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón va a seguir trabajando en la construcción de vivienda pública, porque es la herramienta eficaz para dar respuesta a las necesidades de los aragoneses, mientras que ha criticado la inacción del PSOE cuando estuvo al frente del Ejecutivo autonómico y ha considerado que "decidieron no hacer nada y se agravó el problema".

Por ello, Cobos ha rechazado en una rueda de prensa las "lecciones" que quiera dar ahora el PSOE, reiterando que su inacción ha tenido consecuencias perversas y deben ser conscientes de su responsabilidad.

La diputada 'popular' ha relatado los hechos claros que dejan en evidencia al PSOE: "86 viviendas en 8 años de gobierno del PSOE frente a 3.000 en tres años de gobierno del PP. Mientras el PSOE dejó prácticamente sin ejecutar los fondos europeos destinados a vivienda, el Gobierno de Aragón los ha convertido en resultados. Cuando llegamos al Gobierno solo estaba comprometido el 4,7% de esos fondos".

"Hoy, Aragón ha ejecutado prácticamente los 115 millones asignados, permitiendo rehabilitar cerca de 8.000 viviendas e impulsar más de 700 viviendas sociales. Donde otros dejaron dinero en los cajones, este Gobierno ha construido vivienda", ha continuado.

RESPUESTA A LAS NECESIDADES

Además, la portavoz 'popular' de Vivienda en las Cortes de Aragón ha destacado que el Gobierno de Aragón se centra en dar respuesta a las necesidades del conjunto de los municipios.

Se han impulsado iniciativas como el 'Programa 700' y 'Más Vivienda, Mejor Turismo', para llevar vivienda a los pequeños municipios y a las zonas turísticas, donde la falta de vivienda impedía cubrir puestos de trabajo esenciales.

"El Programa 700 ya ha movilizado 20 millones de euros, ha actuado en 167 municipios y ha rehabilitado 355 viviendas. Y el programa para municipios turísticos, con más de 80 millones de inversión, permitirá construir 488 viviendas públicas, de las que 101 ya están adjudicadas o en obras. En las tres capitales también hay resultados: miles de viviendas asequibles en marcha en Zaragoza, nuevas promociones en Huesca y un parque público que vuelve a crecer en Teruel", ha recordado.

ARAGON NO IMPORTARÁ LAS POLÍTICAS FRACASADAS DEL PSOE

Por otro lado, Cobos ha dejado claro que Aragón no va a importar las políticas fracasadas del PSOE y la aplicación de zonas tensionadas se ha demostrado un fracaso allí donde se ha aplicado, el ejemplo claro es Cataluña, donde se ha reducido la oferta de vivienda y han desplazado el problema hacia los alquileres de temporada.

"Prometieron bajar los precios y el resultado ha sido menos vivienda disponible. Nosotros creemos que la vivienda se hace más accesible aumentando la oferta, no interviniendo el mercado, generando inseguridad jurídica o enfrentando a los propietarios", ha argumentado.

Susana Cobos ha afirmado que "mientras el PSOE promete, el PP construye; mientras el PSOE interviene, el PP aumenta la oferta y mientras el PSOE habla nosotros entregamos viviendas". De modo que el Gobierno de Aragón va a seguir defendiendo un modelo propio basado en construir más vivienda pública, rehabilitar el parque existente, colaborar con los ayuntamientos y con el sector privado, atraer inversión y ofrecer seguridad jurídica", se ha comprometido.