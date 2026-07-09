El PP critica la inacción del PSOE en materia de vivienda al frente del Gobierno de Aragón: "Agravó el problema"

La portavoz de Vivienda del PP en las Cortes, Susana Cobos, en la sala de prensa.
La portavoz de Vivienda del PP en las Cortes, Susana Cobos, en la sala de prensa. - PP CORTES DE ARAGÓN
Europa Press Aragón
Publicado: jueves, 9 julio 2026 16:18
Seguir en

ZARAGOZA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vivienda del PP en las Cortes, Susana Cobos, ha asegurado que el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón va a seguir trabajando en la construcción de vivienda pública, porque es la herramienta eficaz para dar respuesta a las necesidades de los aragoneses, mientras que ha criticado la inacción del PSOE cuando estuvo al frente del Ejecutivo autonómico y ha considerado que "decidieron no hacer nada y se agravó el problema".

Por ello, Cobos ha rechazado en una rueda de prensa las "lecciones" que quiera dar ahora el PSOE, reiterando que su inacción ha tenido consecuencias perversas y deben ser conscientes de su responsabilidad.

La diputada 'popular' ha relatado los hechos claros que dejan en evidencia al PSOE: "86 viviendas en 8 años de gobierno del PSOE frente a 3.000 en tres años de gobierno del PP. Mientras el PSOE dejó prácticamente sin ejecutar los fondos europeos destinados a vivienda, el Gobierno de Aragón los ha convertido en resultados. Cuando llegamos al Gobierno solo estaba comprometido el 4,7% de esos fondos".

"Hoy, Aragón ha ejecutado prácticamente los 115 millones asignados, permitiendo rehabilitar cerca de 8.000 viviendas e impulsar más de 700 viviendas sociales. Donde otros dejaron dinero en los cajones, este Gobierno ha construido vivienda", ha continuado.

RESPUESTA A LAS NECESIDADES

Además, la portavoz 'popular' de Vivienda en las Cortes de Aragón ha destacado que el Gobierno de Aragón se centra en dar respuesta a las necesidades del conjunto de los municipios.

Se han impulsado iniciativas como el 'Programa 700' y 'Más Vivienda, Mejor Turismo', para llevar vivienda a los pequeños municipios y a las zonas turísticas, donde la falta de vivienda impedía cubrir puestos de trabajo esenciales.

"El Programa 700 ya ha movilizado 20 millones de euros, ha actuado en 167 municipios y ha rehabilitado 355 viviendas. Y el programa para municipios turísticos, con más de 80 millones de inversión, permitirá construir 488 viviendas públicas, de las que 101 ya están adjudicadas o en obras. En las tres capitales también hay resultados: miles de viviendas asequibles en marcha en Zaragoza, nuevas promociones en Huesca y un parque público que vuelve a crecer en Teruel", ha recordado.

ARAGON NO IMPORTARÁ LAS POLÍTICAS FRACASADAS DEL PSOE

Por otro lado, Cobos ha dejado claro que Aragón no va a importar las políticas fracasadas del PSOE y la aplicación de zonas tensionadas se ha demostrado un fracaso allí donde se ha aplicado, el ejemplo claro es Cataluña, donde se ha reducido la oferta de vivienda y han desplazado el problema hacia los alquileres de temporada.

"Prometieron bajar los precios y el resultado ha sido menos vivienda disponible. Nosotros creemos que la vivienda se hace más accesible aumentando la oferta, no interviniendo el mercado, generando inseguridad jurídica o enfrentando a los propietarios", ha argumentado.

Susana Cobos ha afirmado que "mientras el PSOE promete, el PP construye; mientras el PSOE interviene, el PP aumenta la oferta y mientras el PSOE habla nosotros entregamos viviendas". De modo que el Gobierno de Aragón va a seguir defendiendo un modelo propio basado en construir más vivienda pública, rehabilitar el parque existente, colaborar con los ayuntamientos y con el sector privado, atraer inversión y ofrecer seguridad jurídica", se ha comprometido.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado