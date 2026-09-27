El PP exige en las Cortes de Aragón la mejora y finalización de las obras de la N-330 en Teruel

El PP lleva a la Comisión de Fomento de las Cortes de Aragón la mejora y finalización de las obras de la N-330 en Teruel. - PP

TERUEL 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Teruel llevará a la Comisión de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial de las Cortes de Aragón una proposición no de ley para exigir al Gobierno de España que finalice las obras de la N-330 entre Teruel y Villastar y que establezca una planificación clara para mejorar integralmente esta carretera hasta el límite con la provincia de Cuenca.

El diputado autonómico del PP por Teruel, Javier Domingo, ha recordado que las obras comenzaron en 2022 con un plazo de ejecución de dos años y que, cuatro años después, siguen sin estar terminadas.

"Hoy hablamos de una carretera, pero sobre todo hablamos de los vecinos, transportistas y empresas que llevan demasiados años esperando una solución. No es una reivindicación nueva ni del Partido Popular: son los alcaldes, los vecinos y los usuarios quienes llevan años reclamando una carretera más segura y con mayor capacidad", ha señalado Domingo.

El diputado 'popular' ha criticado que "los retrasos y la falta de planificación del Gobierno de España vuelven a aparecer en Teruel siempre que hablamos de infraestructuras" y ha incidido en que durante estos años los usuarios han tenido que soportar desvíos, cortes, retenciones y continuas afecciones.

Por su parte, el alcalde de Libros, Raúl Arana, ha subrayado que "los vecinos están cansados de unas obras que deberían haber terminado hace años y que siguen condicionando la circulación y el día a día de quienes utilizan esta carretera". Ha reclamado que los trabajos se finalicen cuanto antes y que se garantice una solución que responda a las necesidades reales de los municipios de la Ribera del Turia.

Asimismo, el alcalde de Villel, José María Pérez, ha exprsado que "el problema no termina en Teruel y Villastar" y reclama que se actúe también sobre el resto de la N-330 hasta Cuenca.

"Tenemos una carretera que soporta tráfico pesado y presenta tramos estrechos y problemas de seguridad. No podemos seguir viviendo de parches; necesitamos una actuación integral", ha afirmado.

FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS

La iniciativa del PP reclama finalizar inmediatamente las obras entre Teruel y Villastar, reducir al mínimo las afecciones mientras continúen los trabajos y establecer un calendario y plazos concretos para mejorar toda la N-330 hasta el límite provincial con Cuenca, sin que esta actuación quede condicionada a la decisión sobre la A-40.

Domingo ha insistido en que "Teruel no pide privilegios. Los vecinos de la Ribera del Turia piden una carretera segura, digna y acorde con las necesidades de su territorio".

"Han sido demasiados años esperando, demasiados retrasos y demasiados parches. Ha llegado el momento de que el Gobierno de España deje de dar plazos que no se cumplen y empiece a dar respuestas", ha concluido.