El PP impulsa la financiación europea de la Travesía Central del Pirineo: "Es un salto político e institucional"

1132241.1.260.149.20261109124721 El eurodiputado del PP, Borja Giménez, y la secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, en rueda de prensa en la sede de la formación política. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Transportes del Parlamento Europeo (TRAN) aprobará este martes la inclusión de la Travesía Central del Pirineo (TCP) en el futuro mecanismo de financiación 'Conectar Europa', para el periodo financiero de 2028 a 2034, como uno de los cinco tramos ferroviarios clave para España, lo que supone "un salto político e institucional muy importante".

Así lo ha indicado este lunes el europarlamentario del PP Borja Giménez, en una rueda de prensa en Zaragoza, acompañado por la secretaria general de los 'populares' en Aragón, Ana Alós.

De este modo, se cumple con el compromiso del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) adquirido desde el inicio de la legislatura con la Travesía Central del Pirineo. El acuerdo, alcanzado durante las negociaciones sobre el anexo de la propuesta de Reglamento, incorpora las cinco conexiones ferroviarias estratégicas para España propuestas por el PPE.

La infraestructura figura en la red global de la RTE-T, cuyo horizonte de finalización está previsto en 2050 y desde el PPE reclaman avanzar en los estudios técnicos necesarios y definir el trazado de esta conexión.

Para el eurodiputado aragonés, este hecho "representa un reconocimiento por parte de la Unión Europea de la relevancia y del interés estratégico de este proyecto para el conjunto del continente" y ya no es una "aspiración unicamente" de esta comunidad autónoma, sino que pasa a ser "objetivo" de la UE "por sus implicaciones por el lado de la competitividad y la movilidad militar".

En este sentido, Borja Giménez ha aclarado que la movilidad militar es "una cuestión prioritaria" en Bruselas y este proyecto "podría tener una relevancia fundamental en caso de que hubiese un conflicto para garantizar la seguridad y la defensa de nuestro continente".

Además, el impulso de la TCP "abre la puerta" a financiación: "La posibilidad de que el proyecto sea elegible para determinadas convocatorias no implica que lo vaya a ser automáticamente, pero forma parte de esa lista de los que sí pueden tener acceso a financiación europea durante el próximo sexenio".

Por tanto, con esta inclusión en la lista se da "estabilidad política y europea" a un proyecto que "ha estado olvidado y sirve para reactivarlo estos próximos años para que esté en el mapa de los intereses y de las prioridades de la Unión Europea".

El nuevo mecanismo 'Conectar Europa' sitúa, además, entre sus prioridades la protección de las infraestructuras estratégicas, la modernización de los sistemas de gestión y control del tráfico ferroviario, la interoperabilidad tecnológica y el refuerzo de la capacidad de las redes para hacer frente a fenómenos naturales, amenazas y posibles interrupciones del servicio.

NECESIDAD DEL TERCER EJE

Las conexiones ferroviarias transpirenaicas se concentran en los extremos atlántico y mediterráneo, generando una excesiva dependencia de dos corredores que actúan como cuellos de botella. De modo que este tercer eje, ha reconocido Giménez, aumentaría la capacidad de respuesta ante incidentes, impulsaría la competitividad y la logística, y pondría fin a una vulnerabilidad estratégica: "No estamos hablando de un capricho regional, sino de una prioridad europea".

"La inclusión supone un hito que muestra el respaldo inequívoco del Parlamento Europeo a un proyecto clave para Aragón, lo convierte en una aspiración estratégica del conjunto de los europeos y abre la puerta a recibir financiación en los próximos años", ha afirmado Giménez.

Asimismo, el eurodiputado ha celebrado la extensión de la financiación europea a la línea ferroviaria internacional Zaragoza-Canfranc-Pau, incluyendo en este último acuerdo el tramo de Canfranc a Zaragoza. Esta conexión permitirá volver a unir Francia y España, las regiones Aragón y Nueva-Aquitania y, en definitiva, la Península Ibérica con el resto del continente europeo.

En el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, el instrumento de financiación 'Conectar Europa' se centrará en proyectos con una clara dimensión transfronteriza, complementarios a las inversiones realizadas en el marco de los Planes de Asociación Nacionales y Regionales.

En este contexto, las enmiendas impulsadas por el PPE buscan reforzar la participación de las administraciones regionales y locales en la planificación y consulta sobre las infraestructuras estratégicas. Asimismo, promueven una mayor atención a las regiones periféricas y menos conectadas, así como a los territorios ultraperiféricos y las zonas afectadas por barreras geográficas como las regiones montañosas.

El objetivo es que las necesidades de los territorios con mayores dificultades de conexión se tengan en cuenta en el desarrollo de las redes europeas y que las infraestructuras transfronterizas pendientes avancen de forma coordinada.

ESCASA RELEVANCIA POR PARTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Para Borja Giménez, el proyecto de la TCP es "la puerta al futuro de Aragón" y sería "un complemento, una alternativa con los actuales corredores Mediterráneo y Atlántico". Sin embargo, esta iniciativa ha estado "absolutamente dormida" y "acumulando polvo en los cajones".

Ha aludido a la "indudable falta de compromiso" de parte de Francia, pero también ha criticado la escasa relevancia desde el Gobierno de España por "complacer a sus socios independentistas" para "no hacer nada que les pudiese perturbar o molestar".

"Sabemos que no les gusta en exceso la posibilidad de que se abra un tercer corredor a través de los Pirineos y creo que ese es el motivo de que por parte del Gobierno de España, diría que del Partido Socialista a nivel nacional, no haya existido un compromiso con esta obra que, como digo, es fundamental para el futuro de Aragón".

No obstante, ha insistido en que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha marcado como reto "impulsar, volver a situar en el mapa, reactivar y devolver a la vida un fundamental para el futuro de nuestra comunidad".

COMPROMISO DEL PP

Por su parte, la secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós, ha subrayado el compromiso de su formación con la red de transporte ferroviario español, tal y como lo ha demostrado con las inversiones.

Ha rememorado que el Gobierno de España, en el presupuesto de 2018, dejó presupuestadas las obras de renovación de la vía hasta Canfranc. "También se ha estado peleando desde el Gobierno de Aragón, por parte del presidente Azcón, para la reapertura del túnel. Este mismo sábado le escuchábamos reclamar de nuevo esa reapertura en el acto de celebración del 50 aniversario de la apertura del túnel de Bielsa", ha expresado Alós.

A ello hay que sumar la necesidad y la importancia de la Travesía Central del Pirineo, que dará este martes un "primer paso" para la recuperación de esa infraestructura, demandada y muy reivindicada". De hecho, ha destacado Alós, la TCP "estuvo incorporada en la red básica de transporte gracias al Partido Popular", pero fue el PSOE con Pepe Blanco como ministro de Fomento, "quien la hizo sacar de esa red básica".

Alós ha concluido: "En estos momentos, en España estamos viviendo el peor momento en la situación ferroviaria de nuestro país y vemos que falta de interés, la negligencia más absoluta y falta de mantenimiento y de inversión en la red básica y en la red de alta velocidad, pero en toda la red ferroviaria de nuestro país. Han abandonado totalmente la defensa de este eje ferroviario de conexión con Europa y nuestro compromiso --desde el PP-- es seguir impulsando esta Travesía Central del Pirineo".