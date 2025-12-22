El PP indica que "Alegría ha estado en el epicentro de las políticas sanchistas para tapar la corrupción"

La portavoz adjunta del PP, María Navarro. - PARTIDO POPULAR

ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Partido Popular en las Cortes de Aragón, María Navarro, ha manifestado que "Pilar Alegría ha estado en el epicentro de todas las políticas y decisiones del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez. Ha sido la portavoz del Gobierno que atacaba a los jueces, a los periodistas, incluso a miembros de la Guardia Civil cuando estallaban los escándalos de corrupción de Cerdán, Ábalos, Koldo, Leire; los casos que rodean a la mujer y al hermano del presidente".

Ha continuado diciendo que "ha sido la ministra que se reunió con Paco Salazar cuando ya estaba cesado de su puesto en Moncloa por sus escándalos de abusos sexuales. Y hoy, cuando el PSOE ha sufrido un castigo histórico en Extremadura sigue sin dar la cara".

Navarro ha considerado que "Pilar Alegría se esconde y manda a los suyos a hacer unas declaraciones que dejan claro el pánico que tiene a las elecciones, tiene pánico a esta convocatoria electoral, no tiene nada que ofrecer a los aragoneses salvo los escándalos que la rodean".

Además, ha apostillado que "Alegría todavía no ha explicado de qué habló con Paco Salazar cuatro meses después de que fuera cesado por acoso sexual de su puesto en Moncloa. De qué habló cuando las denuncias de las mujeres víctimas desaparecían de los canales del PSOE. De qué habló con Salazar cuando según se ha publicado tanto ella como María Jesús Montero iniciaron una caza de brujas en Moncloa para localizar a las denunciantes en vez de apoyarlas".