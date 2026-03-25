El PP pide al Gobierno central y a la Sareb que ceda suelos en Aceralia para hacer, al menos, 200 viviendas

Archivo - El consejero municipal de Urbanismo y portavoz del Gobierno de Zaragoza, Víctor Serrano, - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza presentará una moción en el pleno de este jueves para pedir tanto al Gobierno de España como a la Sareb que ceda suelos con capacidad real de desarrollo, como en el ámbito de Aceralia, en el Arrabal, donde se pueden construir al menos 200 viviendas públicas asequibles, enfocadas para jóvenes especialmente.

La moción, que ha presentado el portavoz del Gobierno de Zaragoza, Víctor Serrano, también incluye el rechazo a la oferta de cinco suelos para vivienda de la Sareb, que ya se desestimó en su día porque uno de ellos era un porcentaje de las piscinas ya construidas en el barrio rural de La Cartuja y del resto se ofrecía un porcentaje, ni siquiera la totalidad del suelo, en usos catastrales que son industriales y agrarios, lo que motivó que los calificara de "propios para pastos más que para vivienda" calificativo que ha reiterado.

"Frente a ese desdén y desprecio continuo del Gobierno de España con respecto a las políticas de vivienda en Zaragoza, el Gobierno municipal de Chueca del Partido Popular sigue impulsando actuaciones de vivienda en la ciudad", que hasta la fecha alcanzan las 2.500 viviendas, ha comparado.

NI UNA VIVIENDA

El texto de la moción también recoge la crítica a la "inexistente" política de vivienda del Gobierno de España en Zaragoza, cuyo balance arroja la "significativa cifra de ninguna vivienda construida, ninguna vivienda en construcción, ninguna vivienda proyectada, ninguna vivienda licitada en Zaragoza desde 2019", ha subrayado.

En rueda de prensa, Serrano ha incidido en que "frente a esa inacción e inactividad del Gobierno de Sánchez", desde el Gobierno de la ciudad se activa suelo, desde el punto de vista del planeamiento, para poder construir hasta 28.042 viviendas, de las que el 46,85% es vivienda protegida con nuevos desarrollos en Miralbueno, Montecanal, Parque Venecia, Camino del Vado, avenida de Cataluña o avenida de Navarra. Además en Arcosur hay un convenio entre la Junta de Compensación, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, para seguir impulsando hasta 22.400 viviendas, de las que la mitad también son viviendas de protección oficial.

A ello se suma que también se construye vivienda dentro del propio plan del Ayuntamiento como el que se ejecuta con el Gobierno de Aragón que supondrá al final de este mandato unas 2.414 viviendas terminadas, en fase de construcción o con proyectos licitados para encaminar su construcción.

Con esta moción, ha dicho Serrano, también se quiere dejar claro que "los zaragozanos no vamos a permitir el agravio comparativo con otras ciudades y con otras comunidades autónomas", en referencia a los 300 suelos aptos para vivienda y 14.000 viviendas que el Gobierno de España "sí ha tenido a bien ceder a la Generalitat de Cataluña".

La finalidad de la moción es que la democracia expresada en las urnas muestre su rechazo a estos suelos cedidos por la Sareb, el estupor que produce la política inexistente de vivienda del Sánchez en Zaragoza y además, se pide la solicitud formal a la Sareb de que ceda suelo para la construcción de 200 viviendas en El Arrabal, donde hay más de 14.000 vecinos en la franja comprendida entre los 20 y los 45 años, ha sintetizado Serrano.

"Cuando hay suelo del titularidad del Estado, del Gobierno de España, además importante, que permite la construcción de hasta 850 viviendas, precisamente en unos suelos que se han podido desarrollar gracias a la iniciativa e impulso del Gobierno Chueca, como ustedes comprenderán, no nos vamos a quedar cruzados de brazos viendo cómo las políticas de vivienda del Gobierno de España desdeñan a los zaragozanos y directamente obvian cualquier posibilidad de ayudarnos", ha concluido.