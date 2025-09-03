El PP pide que Illa rechace las "declaraciones de odio" del actor Albà contra Lambán y le exija disculpas públicas

Archivo - El portavoz del grupo del PP de las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma. - PP. - Archivo

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes, Fernando Ledesma, ha presentado una iniciativa para que al presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, rechace las "declaraciones de odio" del actor Toni Albà contra el expresidente el Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y le exija disculpas públicas.

Tras el fallecimiento de Lambán, el pasado 15 de agosto, el actor Toni Albà en la red social X (antes Twitter) dejó escrito: 'No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción'.

"Este mensaje constituye una ofensa y un desprecio que lesiona gravemente la dignidad de Javier Lambán públicamente e incita directamente a la hostilidad hacia el legado y la figura institucional de un expresidente de Aragón", ha expuesto Ledesma.

Asimismo, ha pedido a Illa que rechace estas declaraciones del señor Toni Albà y le exija disculpas públicas. "Aragón y Cataluña somos comunidades hermanas, es fundamental que el president Illa muestre su apoyo y solidaridad a la figura institucional del expresidente Javier Lambán", ha esgrimido.

REFLEXIÓN ÉTICA

A su parecer, con este "mensaje de odio", el actor "buscaba mayor repercusión y sacar rédito". "No se puede consentir, por eso pedimos a los responsables de la televisión pública de Cataluña a que hagan una reflexión ética. Es obligado que se planteen si un medio de comunicación sostenido con recursos e impuestos de todos los catalanes -muchos de los cuales han expresado su disconformidad y malestar con el proceder del señor Toni Albà-, deba contratar a personas que tratan de manchar la memoria y dignidad de un expresidente de una Comunidad Autónoma", ha subrayado Fernando Ledesma.

En rueda de prensa, ha informado de que ha presentado una iniciativa para que el Parlamento Aragonés exprese de forma unánime su defensa de la memoria y la dignidad del expresidente de Aragón, Javier Lambán.

Las Cortes de Aragón "deben tratar de proteger la memoria de quien ostentó la condición de presidente y expresidente de la comunidad autónoma, con el objetivo de salvaguardar su dignidad institucional".

Ha argumentado que en las Cortes de Aragón están representados el conjunto de los aragoneses y por eso, "entendemos que es el lugar adecuado para defender la memoria del expresidente Lambán".

La iniciativa del PP pide que las Cortes de Aragón respalden la denuncia interpuesta por el Gobierno de Aragón ante la Fiscalía por presuntos delitos de injurias y de incitación al odio de Toni Albà al celebrar el fallecimiento del expresidente Javier Lambán en la red social X.