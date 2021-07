El PP reprueba que la UNED de Calatayud nombre como director a un exconcejal socialista sin experiencia docente

CALATAYUD (ZARAGOZA), 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha reprobado la elección de Luis Joaquín Simón como futuro director de la UNED de Calatayud. Simón, concejal del PSOE en el Ayuntamiento bilbilitano hasta este jueves, 22 de julio, cuando ha presentado su dimisión, tomará el testigo a otra exedil socialista, Ana Lagunas, que ahora se jubila y para la que tampoco se realizó un proceso de selección abierto.

Para los populares, la historia se repite en la Universidad Nacional a Distancia (UNED) de Calatayud, ya que un cargo público del Partido Socialista es elegido "a dedo" como director del Centro Asociado y sin convocatoria pública, tal y como marca el Reglamento de Centros Asociados de la UNED en su artículo 23: "De acuerdo con los Estatutos de la UNED, el director será nombrado por el rector/a de la UNED por el sistema de libre designación entre los candidatos/as que se hubieran presentado a la convocatoria preceptiva de concurrencia competitiva. Pudiendo realizarse por la UNED, oído el Patronato, la Junta Rectora u otro organismo equivalente. Para ejercer la dirección de un Centro Asociado se deberá contar preferentemente con el título de doctor".

No obstante, ha criticado el PP, el nuevo director de la UNED no tiene el título de doctor y su trayectoria académica "deja mucho que desear". Dedicó siete años a estudiar el Grado en Multimedia en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que terminó en 2018. Esta carrera actualmente es de 180 créditos, que no alcanza los 240 ETCS de los grados universitarios oficiales. Además, con anterioridad había abandonado dos cursos en la Universidad de Zaragoza y en la UNED.

Tampoco ha finalizado un máster que comenzó en 2019 en la institución que ahora va a dirigir; sin embargo, en su nueva ocupación puede recibir un complemento salarial equivalente al puesto de vicerrector, ha sentenciado el Partido Popular.

Más "meteórico" ha sido su ascenso en el centro bilbilitano de la UNED, donde accedió como oficial administrativo --nivel profesional C-- para ser nombrado en 2019 por la directora de la UNED como secretario del centro, lo que le hizo promocionar del nivel C al A con sus correspondientes emolumentos.

Luis Joaquín Simón ha ocupado exclusivamente puestos de Administración y Servicios en la UNED, no cuenta con experiencia docente, méritos académicos ni investigadores, requeridos en el ámbito universitario. "Por supuesto", tampoco dispone del título de doctor, recomendado para asumir la dirección de un Centro Asociado, que "en todo caso no podría iniciar sin contar antes con un título de máster oficial", ha dicho el PP, añadiendo que su única titulación oficial procede de la UOC, una universidad cuyos titulados han sido anteriormente rechazados como docentes en la UNED.

Ha concluido el PP: La designación del nuevo director del Centro Asociado de la UNED de Calatayud "ensombrece" los principios de competencia, equidad, transparencia, moralidad y excelencia académica de la propia universidad.