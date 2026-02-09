Un PP en retroceso tendrá que pactar con un Vox subido para poder gobernar, CHA se dispara y el PAR deja las Cortes

Hemiciclo vacío de las Cortes de Aragón. - EUROPA PRESS

La composición del hemiciclo de las Cortes de Aragón ha variado notablemente en estas elecciones autonómicas, celebradas este domingo, 8 de febrero, no solo respecto a la legislatura ya terminada, sino que se han producido algunos cambios históricos, con el 98,77% escrutado, a falta de que se publique el 100%, que la Junta Electoral ratifique el resultado y se publique en unos días en el BOA y el BOE.

Como muchos habían pronosticado, el PP de Jorge Azcón tendrá que pactar con Vox si quiere seguir gobernando la Comunidad Autónoma porque su retroceso de 28 a 26 escaños de 67 solo le permite sumar la necesaria mayoría de al menos 34 diputados con el partido de Santiago Abascal, que ha duplicado su número de escaños, de 7 a 14.

Jorge Azcón ha trasladado el mensaje "claro" de que al ganar las elecciones "solo el PP puede formar gobierno" en Aragón para los próximos cuatro años. "No hay otros partidos que puedan presentar candidato para ser presidente", ha enfatizado.

Para Azcón se esfuma la posibilidad de contar, nuevamente, con el PAR de Alberto Izquierdo, que en la legislatura tuvo cuatro direcciones generales del Ejecutivo autonómico, con un solo diputado, porque por primera vez desde el inicio de las Cortes democráticas, en los lejanos años 80, sale de las Cortes al perder el asiento que Izquierdo había conseguido en 2023 por Teruel.

"Un resultado malo para nosotros, la verdad es que no pensábamos que el golpe iba a ser así, hay que analizarlo y lo haremos la próxima semana", ha dicho el candidato del PAR, para quien "este resultado arroja lo que los aragoneses quieren, más Vox y menos Aragón". Además, ha señalado que "Santiago Abascal es el nuevo dueño de Aragón".

La Coalición Existe también ha retrocedido, ya que Teruel Existe ha perdido un escaño por esta provincia, pasando de tres a dos, y Aragón Existe, la formación hermana que está presente en las circunscripciones de Zaragoza y Huesca, no ha conseguido entrar en el Parlamento. El líder de A-TE, Tomás Guitarte, ha considerado esta noche que "la provincia de Teruel no ha ganado" y ha llamado a analizar "cómo una formación que trabaja no recibe el apoyo que reciben otras que no hacen absolutamente nada por la provincia".

De esta forma, la sugerida coalición del PP con A-TE y el PAR es imposible y la única opción para Azcón es un acuerdo con Vox. Cosa distinta es la fórmula que puedan encontrar ambos partidos, toda vez que parte del juego se disputa en el ámbito nacional, con la influencia de Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox), y a a espera de la negociación en Extremadura, que ya ha celebrado comicios autonómicos, y próximamente en Castilla y León, donde este lunes comienza la campaña electoral. También Andalucía tiene pendientes sus elecciones regionales.

Uno de los grandes perdedores de la noche electoral es el PSOE, que desciende de los 23 escaños obtenidos en 2023 a los 18 de ahora, volviendo al suelo electoral que alcanzó Javier Lambán en 2015. La candidata, Pilar Alegría, ha reconocido que "no es un buen resultado", pero ha avanzado que el partido trabaja "desde ya" en una oposición "seria y responsable".

Por su parte, CHA ha operado como partido 'refugio' de muchos votantes socialdemócratas que no han querido saber nada de los casos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y ha pasado de tres a seis diputados, un resultado que no es el mejor obtenido por la formación nacionalista --que tuvo nueve asientos en las Cortes en 2003-2007--, pero sí es un espaldarazo para Jorge Pueyo, que accede al hemiciclo por primera vez y peleará con los partidos de la derecha. Pueyo, que ha sido diputado al Congreso, ha afirmado: "Nos convertimos en la referencia de izquierdas en Aragón", pero la "ultraderecha" está "más fuerte que nunca".

Izquierda Unida-Movimiento Sumar ha logrado conservar su escaño y, como siempre, seguir en la cámara aragonesa, lejos de los dos o incluso más escaños que se barajaban en las encuestas al inicio de la noche electoral. Álvaro Sanz no será diputado, al ser el número dos por Zaragoza, y la coordinadora general de IU-Aragón, Marta Abengochea, tendrá que encargarse de defender los colores de su Agrupación Parlamentaria.

Abengochea se ha mostrado satisfecha porque los resultados le permiten mantener el escaño en las Cortes de Aragón, aunque "no son tan buenos como queríamos".

Podemos ha sufrido el descalabro esperado, después de haber tenido hasta 12 diputados a Cortes de Aragón hace años, cuando Pablo Echenique era uno de los líderes nacionales o federales de la formación morada, bajando después a cinco, luego a uno y, desde esta noche, a ninguno. Es ya una fuerza extraparlamentaria en Aragón.

Su candidata en estas elecciones, María Goikoetxea, ha lamentado no haber logrado el objetivo de conservar el escaño que tenían en unos comicios que ha reconocido "difíciles" y que arrojan "un mal resultado" para la formación morada, "pero también para la pluralidad política en la nuestra Comunidad autónoma".

No ha sorprendido que 'Se acabó la fiesta', el partido de Luis 'Alvise' Pérez, no entre en el Parlamento aragonés. Había dudas por sus más de 26.000 votos cosechados en Aragón en 2024, cuando se celebraron elecciones europeas. El 2,7% de los votos conseguidos este domingo le sitúan por debajo del mínimo del 3% que exige la legislación electoral aragonesa y seguirá fuera de la cámara.

