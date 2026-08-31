La presidenta de las Cortes de Aragón se solidariza con Ceuta y apuesta por trasladar propuestas a Asambleas europeas

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha expresado su solidaridad con la Ciudad Autonoma de Ceuta, en relación a la crisis migratoria, y ha anunciado que promoverá la participación del Parlamento regional en el grupo de trabajo de migraciones de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE).

"El 30 de julio, hubo una entrada masiva --en Ceuta-- y, por tanto, esto nos tiene que hacer reflexionar sobre qué papel tiene Europa para poder afrontar el control de esa frontera, como es la del Sur de Europa, por donde entran tantos flujos migratorios, y el problema que tenemos ante situaciones extraordinarias", ha declarado Navarro a los medios de comunicación.

En relación a las migraciones y el caso de Ceuta, las Cortes de Aragón centrarán su trabajo en debatir asuntos como la protección de las fronteras exteriores; la respuesta europea ante situaciones extraordinarias; la lucha contra la inmigración irregular y las redes criminales; los procedimientos ágiles de identificación, asilo y retorno; la cooperación con los países de tránsito y origen. También, la inmigración legal, ordenada e inversión y la protección de menores y personas vulnerables.

La voluntad de la Presidencia es impulsar iniciativas desde este ámbito de cooperación y contribuir a que los desafíos vinculados a la migración estén también presentes en el debate europeo.

RONDA DE PORTAVOCES

Navarro ha celebrado esta lunes, 31 de agosto, una ronda de portavoces de los grupos y agrupaciones parlamentarias de las Cortes de cara al inicio del nuevo curso político.

Estos encuentros tienen como objetivo intercambiar impresiones y afrontar la nueva etapa desde la normalidad parlamentaria e institucional, reforzando el papel de las Cortes de Aragón como espacio de representación de las diferentes sensibilidades políticas de la Comunidad.

Con esta ronda de portavoces, Navarro ha querido "ver la estrategia legislativa, conocer de primera mano cuáles son sus inquietudes y poner en común qué va a ser de este periodo próximo de sesiones".

"Desde que soy presidenta de las Cortes siempre he dicho que esta casa debe ser la casa del respeto, la casa del diálogo, la casa donde podemos dialogar desde las diferencias ideológicas y políticas, pero siempre pensando en el interés general de los aragoneses", ha indicado.

INTENSA AGENDA DE TRABAJO

María Navarro ha destacado que las diferencias forman parte de la esencia de la democracia y de la vida parlamentaria, pero ha subrayado la necesidad de preservar "el respeto entre todos, la cordialidad institucional y la capacidad de dialogar".

En este sentido, la presidenta ha recordado el compromiso expresado al asumir el cargo de que las Cortes de Aragón sean "la casa común de todos los aragoneses, la casa del diálogo y la casa del acuerdo".

El nuevo periodo de sesiones estará marcado por una intensa actividad parlamentaria y por debates directamente relacionados con algunas de las principales preocupaciones de los ciudadanos, como la vivienda, la situación económica, el empleo o la inmigración.

La presidenta del Legislativo ha señalado que la actividad parlamentaria debe mantener una conexión directa con los problemas reales de las personas y orientarse a la búsqueda de respuestas.

EL PRINCIPAL RETO, LOS PRESUPUESTOS

Entre los principales retos de los próximos meses se encuentra el avance en la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Navarro ha recordado que disponer de unas cuentas públicas es fundamental para garantizar la estabilidad y la capacidad de acción de las instituciones.

La Presidencia de las Cortes no participa en la negociación política, pero sí tiene la responsabilidad de garantizar el buen funcionamiento de la Cámara y preservar el marco institucional necesario para favorecer el diálogo, ha apuntado Navarro.

"La ley más importante" que se tramitará durante el próximo periodo de sesiones es la de los presupuestos de 2027, que incluye áreas como la sanidad, la educación, los servicios sociales y los incendios forestales. "Es la herramienta que presupuestariamente da solución a los problemas reales de Aragón", ha dicho Navarro.

Otro asunto a abordar es la ley de vivienda, registrada en las Cortes hace varios meses, ha continuado, confiando en que el Parlamento la aprobará.

La presidenta de las Cortes de Aragón ha concluido destacando que las diferencias políticas forman parte de la democracia, pero también la responsabilidad de buscar puntos de encuentro cuando están en juego los intereses generales de Aragón.

"Tenemos por delante un periodo de sesiones con mucho trabajo y con retos importantes. El mejor modo de afrontarlos es desde la responsabilidad institucional, el respeto y la voluntad de diálogo", ha señalado la presidenta.