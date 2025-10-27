El presidente Azcón avisa de que Aragón no esperará mucho más a Hacienda y presentará los presupuestos "en días"

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, considera que el "tiempo prudencial" de espera a que el Ministerio de Hacienda fije el techo de gasto y la senda de déficit "se está agotando" y, por ello, ha advertido de que si desde Madrid "se sigue entorpeciendo", el Gobierno de Aragón "tomará sus propias decisiones" y presentará su propio techo de gasto y los presupuestos de manera inminente. "Hablamos de días", ha concretado.

Azcón ha abordado la cuestión de las cuentas de la Comunidad a preguntas de los medios de comunicación tras haber presentado la futura sede de Integra Tecnología en el DAT Alierta.

El presidente del Ejecutivo ha defendido que los aragoneses "no se merecen" que seguir retrasando la presentación de unas cuentas que ha calificado de "históricas", "las mejores de la historia de la Comunidad", en las que ha recordado que se plantearán proyectos como la construcción de un nuevo hospital en Zaragoza, acabar los hospitales de Teruel, poner en marcha nuevos centros de salud, nuevos colegios y subidas por encima del 8% de los presupuestos de Educación y Sanidad, además de las políticas de vivienda, construcción de carreteras.

Por ello ha reclamado al resto de grupos parlamentarios que primero conozcan el contenido del presupuesto porque sostiene que "no tiene sentido decir no a un presupuesto que todavía ni siquiera se ha presentado".

En ese sentido, y buscando con qué apoyos puede contar, Azcón ha insistido en pedir a Vox "que recapacite": "Creo que un momento de tensión es evidente que se puede tener, pero las decisiones políticas tienen que ser decisiones que se tomen con la cabeza fría. Y algo como es el presupuesto de la comunidad autónoma de Aragón creo que merece la reflexión y la importancia que efectivamente tiene".

Y en cuanto al no por delante expresado por Pilar Alegría el pasado viernes, el presidente aragonés, a preguntas de los medios de comunicación, ha expresado sus dudas de que el PSOE "esté en disposición" de aprobar el techo de gasto.

"Es verdad que este presupuesto va a ser histórico, pero también es verdad que este presupuesto va a apoyar a toda la educación, a la pública y a la concertada. Y tiene intención de hacer rebajas de impuestos que nunca hizo el PSOE. Si éste cambia de opinión y está dispuesto a apoyar lo que no apoyó en el pasado, pues podemos hablar", ha planteado antes de defender que, en todo caso, "será el presupuesto del PP, el del programa electoral con el que ganó las elecciones".