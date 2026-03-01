El presidente de la DPZ asiste a la celebración en Calatayud del Campeonato de España de Motocross Élite

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, este domingo en el Campeonato de España de Motocross Élite disputado en Calatayud. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

CALATAYUD (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero ha asistido este domingo al Campeonato de España de Motocross Élite que ha tenido lugar este fin de semana en Calatayud y ha participado en la entrega de trofeos a los vencedores.

Esta cita deportiva ha contado con los mejores pilotos nacionales en las categorías MX1, MX2 y MX125. Con cerca de un centenar de participantes, este evento deportivo se ha desarrollado en el Circuito del Castillo de Ayud y ha contado con la organización del Moto Club Calatayud.

De esta forma, el Moto Club Calatayud ha vuelto a situar a la ciudad en el calendario nacional de esta disciplina, en la que han participado algunos de los principales referentes nacionales y pilotos con presencia en el Mundial, que han competido en un trazado natural especialmente valorado por su diseño y entorno.

El Circuito del Castillo de Ayud ya acogió en 2015 su primer Campeonato de España Élite y, desde entonces, se ha mantenido entre los seleccionados en todo el país para albergar pruebas de esta categoría.

La Diputación de Zaragoza colabora con el Moto Club Calatayud destinando una partida de su plan de ayudas a clubes y asociaciones para la organización de actividades deportivas en los municipios de la provincia y que está dotado con 640.000 euros.

Con este plan, la institución provincial lleva a cabo una apuesta muy importante por el deporte base y aficionado que le permite llegar a decenas de localidades y a miles de deportistas.