El primer pleno del curso en las Cortes de Aragón comienza con un minuto de silencio en memoria de Javier Lambán

El Pleno de las Cortes de Aragón guarda un minuto de silencio en memoria del expresidente Javier Lambán. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera sesión plenaria del nuevo curso político en las Cortes de Aragón ha comenzado este jueves, 11 de septiembre, con los diputados guardando un minuto de silencio en memoria del expresidente autonómico Javier Lambán, fallecido el pasado 15 de agosto.

El expresidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, murió a los 67 años en su localidad natal, Ejea de los Caballeros (Zaragoza), víctima del cáncer que padecía desde febrero de 2021.

Fue el propio Javier Lambán quien el 15 de febrero de 2021 hizo público que había sido diagnosticado un cáncer de colon y de forma inmediata comenzó un tratamiento en la sanidad pública.

La enfermedad detectada hace cuatro años no le impidió seguir con su labor de presidente del Gobierno de Aragón hasta las elecciones de mayo de 2023, a las que concurrió como candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero no pudo revalidar el tercer mandato al ser superado por su rival del PP, Jorge Azcón.

Una vez constituidas las Cortes de Aragón, el 9 de septiembre de 2023 fue designado senador autonómico y pasó a formar parte del grupo parlamentario socialista, cargo al que presentó su renuncia el 30 de enero de este año, 2025.

Además de presidente del Gobierno de Aragón (2015-2023), también fue presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (1999-2011) y alcalde de Ejea de los Caballeros (2007-2014), además de secretario general del PSOE Aragón (2012-2025).