La primera jornada del Villanúa Bike Festival ofrece un recital de destreza y velocidad con la mountain bike

Uno de los participantes en la primera jornada del Villanúa Bike Festival que se celebra este fin de semana en Villanúa. - TURISMO VILLANÚA / YHABRIL MORO

VILLANÚA (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

La primera jornada de la primera edición del Villanúa Bike Festival, celebrada este sábado en la mítica Collarada, ha ofrecido un extenso catálogo de velocidad, riesgo, vértigo, destreza, técnica y esfuerzo. Cerca de cuarenta corredores han tomado la salida bajo un pesado calor, más veraniego que primaveral, para disputar la prueba de Downcountry, la primera de las dos disciplinas que componen este evento absolutamente pionero en nuestro país.

Este domingo se disputará el descenso Super-D y el ganador, que se coronará como rey del All Mountain de Villanúa, será el que logre la menor puntuación en el cómputo general de las dos jornadas.

La gran novedad del VBF es que los riders deben competir ambos días con la misma bicicleta. Un calor sofocante ha acompañado a los bikers en la primera jornada del Villanúa Bike Festival.

También una enorme incertidumbre, no exenta de nerviosismo, ante lo que iba a deparar un circuito que ha sido muy trabajado en las últimas semanas por la Brigada del Ayuntamiento de Villanúa y por un entusiasta equipo de voluntarios para hacerlo más transitable y seguro. El resultado de ese encomiable esfuerzo ha generado unanimidad entre los corredores: "es un circuito excelente".

Y sobre ese majestuoso escenario, que tiene la mítica Collarada como espectador omnipresente, los participantes en esta primera edición del Villanúa Bike Festival han hecho un despliegue de todas las virtudes y de toda la narrativa que acompaña a una prueba de bicicleta de montaña. El más rápido en la línea de meta en bicicleta convencional ha sido Francisco Javier García Moral con un tiempo de 1:47:01. El primero en llegar con e-Bike ha sido Iker Agüero Esteban con un crono de 1:15:01.

El director técnico de la prueba, Guillermo Bogas, ha reconocido que "nosotros contábamos en nuestras previsiones con unos tiempos más elevados pero los participantes han demostrado una calidad enorme y que se han adaptado muy bien al circuito y sus exigencias".

Estas exigencias no solo estaban en el ascenso y en el descenso sino también en el tramo final, ya en la zona de la meta, donde los organizadores dispusieron una secuencia de obstáculos para dificultar el comportamiento de los corredores y también para incrementar la espectacularidad del circuito.

Lograron las dos cosas: que el público se concentrara en esa parte final de la prueba y que muchos ciclistas sufrieran para salvar los baches y pasarelas ubicados de manera estratégica.

SE BUSCA PREMIAR LA FORTALEZA Y LA HABILIDAD

La del sábado ha sido solo la primera parte del Villanúa Bike Festival. Los que han hecho los mejores tiempos en el tramo del descenso del Downcountry contarán con la ventaja de una mejor posición en la línea de salida este domingo, pero no les garantiza la victoria en la general.

De hecho, el último en salir este domingo será Sergio Casado Carrasco que, aunque llegó en cuarta posición en la prueba de e-Bike del Downcountry, fue el más rápido en el sector SuperDH.

El objetivo final de los organizadores es que el ganador sea el ciclista más completo mediante un sistema de clasificación por puntos que potencia a aquellos más fuertes, pero también más habilidosos.

El descenso Super-D, que comenzará a las 10.30 horas, contará con nuevas dificultades y dependerá también del acierto de los bikers en la elección de su bicicleta, pues será la misma utilizada el sábado, sin posibilidad de introducir ningún tipo de modificación.

Sólo podrán participar quienes hayan finalizado la prueba del sábado. Los ciclistas saldrán cada 2 minutos desde la salida situada junto al refugio de La Trapa, adonde habrán tenido que llegar por sus propios medios a la hora estipulada para su salida.

Ésta es otra de las grandes novedades del Villanúa Bike Festival respecto a otras pruebas similares. El VBF no es solo competición, sino que nace con un espíritu de celebración de la bicicleta como elemento que fomenta el deporte, el ocio y la diversión.

Durante la tarde del sábado se han organizado diversas pruebas de habilidad abiertas a todo el público y pensadas para todas las edades en la zona de meta, donde además se han ubicados varias 'food trucks' y música en vivo.

"No solo se trata de una competición, se trata de una fiesta de la bicicleta para que jóvenes y adultos puedan engancharse y conocer esta disciplina", destaca Luis Poch, gerente de Turismo Villanúa.