Los primeros linces ibéricos en Aragón empiezan a explorar el Valle del Ebro

Uno de los linces, tras cazar un conejo. - PABLO LOZANO/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha abierto este lunes las puertas del cercado de presuelta en el que han permanecido los dos primeros linces ibéricos reintroducidos en la comunidad autónoma, Windtail y Wynx, que a partir de ese momento quedarán en libertad para explorar y ocupar el hábitat que seleccionen.

Tras varias semanas de adaptación, ambos ejemplares han mostrado un comportamiento adecuado para su desarrollo en el medio natural y una buena relación entre ellos, ha informado el Gobierno de Aragón

Los dos linces, de un año de edad, han permanecido en el cercado de aclimatación desde el pasado 17 de marzo, un recinto de 18.000 metros cuadrados y más de cuatro metros de altura diseñado para facilitar su adaptación al entorno y el aprendizaje de la caza del conejo, su principal presa.

Con la apertura del cercón, se inicia una fase en la que es habitual que los animales realicen movimientos de prospección a distancias considerables, un periodo con el que completarán su adaptación a la vida en libertad eligiendo una zona para asentar su territorio.

UNA NUEVA PAREJA DE LINCES

El proyecto continuará con una segunda suelta en el cercón prevista para el 29 de abril, cuando se liberará una nueva pareja compuesta por Worbi, macho procedente de Zarza de Granadilla (Cáceres), y Waka, del centro de cría de El Acebuche en Doñana.

Ambos ejemplares proceden de centros de cría en cautividad del Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y seguirán el mismo proceso que la primera pareja. El objetivo es completar la liberación de las cuatro parejas autorizadas por el grupo de trabajo del lince ibérico.

La zona seleccionada para la reintroducción abarca 27.500 hectáreas en la cuenca del Huerva, un ámbito validado por el grupo de trabajo del lince ibérico por su disponibilidad de hábitat y la elevada densidad de conejo.

El 70% de esta superficie forma parte de la Red Natura 2000 y combina áreas de matorral, pinares y cultivos tradicionales de secano, lo que la convierte en un entorno idóneo para la recuperación de la especie.

El equipo técnico del Gobierno de Aragón ha supervisado durante la estancia en el cercón el estado de los animales y a partir de ahora se realizará un intenso seguimiento a través de los collares GPS y del seguimiento mediante señal de radio.

Esto permitirá conocer las zonas donde se asienten e implementar mejoras de su hábitat, como pequeños bebederos que benefician también a otras especies, medidas para prevenir atropellos y medidas preventivas como la instalación de rampas y escalas en balsas de agua para evitar ahogamientos.