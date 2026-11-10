Prisión para un detenido por robar en 19 vehículos de un garaje comunitario

Archivo - Imagen de un vehículo de la Policía Nacional - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de 19 robos con fuerza en el interior de vehículos cometidos en un garaje comunitario de la Vía Univérsitas de Zaragoza. Se ha decretado su ingreso en prisión.

Los hechos sucedieron el pasado 11 de septiembre, cuando la conserje del edificio, al incorporarse a su puesto de trabajo, observó que varios vehículos estacionados en el garaje tenían las lunas fracturadas y alertó al CIMACC 091.

Una patrulla de Seguridad Ciudadana se desplazó al lugar y realizó una requisa por las dos plantas del aparcamiento, comprobando que, al menos, 19 vehículos presentaban las ventanillas fracturadas, han indicado desde Policía Nacional.

Por ello, agentes de Policía Científica se desplazaron hasta dicho garaje para llevar a cabo una inspección ocular técnico-policial. El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Delicias se hizo cargo de la investigación, tras la que se identificó a dos hombres como presuntos autores de los robos, los que acumulan casi 70 antecedentes policiales, la mayoría por delitos contra el patrimonio.

La investigación permitió conocer la forma de actuar de los implicados, que cometían los robos acompañados, bien entre ellos o junto a otros individuos. Para acceder a los garajes comunitarios aprovechaban el momento en el que las puertas permanecían abiertas tras la entrada o salida de algún vehículo o utilizaban mandos sustraídos en robos anteriores.

Una vez dentro, apalancaban o fracturaban las ventanillas para sustraer los efectos que encontraban en los habitáculos, incluidos los propios mandos de acceso a los aparcamientos, que podían utilizar posteriormente para volver a entrar.

Para dificultar su identificación empleaban guantes y prendas como gorras, sudaderas o gafas de sol. En ocasiones llegaban a intercambiarse la ropa durante la comisión de los hechos.

DAÑOS

Además de los efectos sustraídos, estos robos ocasionaron daños en numerosos vehículos, con los consiguientes perjuicios para sus propietarios durante el tiempo necesario para su reparación.

Ante las dificultades para localizar a los dos investigados, los agentes establecieron una orden policial de búsqueda y detención sobre ambos como presuntos responsables de los 19 robos con fuerza.

La madrugada del pasado 7 de noviembre, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano localizó a uno de ellos en las inmediaciones de la avenida de Navarra, procediendo a su detención y pasando horas después a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión.