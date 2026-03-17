Prisión para dos de los tres detenidos por un delito de tráfico de drogas en Teruel

Droga incautada por la Policía Nacional de Teruel en el marco de la operación "BOQUERÓN - POLICÍA NACIONAL

TERUEL 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Teruel, han detenido el 12 de marzo, en el marco de la operación "BOQUERÓN", a tres hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas a los que les incautaron de más 200 gramos de cocaína, diversos útiles para su corte y venta y dinero en efectivo. El Juzgado de Instrucción número tres de la capital turolense decretó el ingreso en prisión de dos de ellos.

La investigación se inicia a principios de este año, cuando agentes de policía detectaron a una persona que hacía la funciones de "correo", desplazándose desde Madrid hasta esta provincia, utilizando el transporte público para eludir posibles controles en las carreteras, ocultando las sustancias estupefacientes que portaba, principalmente cocaína, en los pliegues de su ropa interior.

Dicha persona, junto con otros dos hombres, fueron interceptados por agentes de policía en la estación de autobuses de Teruel, en el momento en que iban a realizar la transacción de la droga, interviniendo 200 gramos de cocaína en "roca", sustancia que suele ser adulterada para incrementar el beneficio a la hora de proceder a su venta al menudeo.

Como continuación de la investigación se realizaron varios registros domiciliarios en la localidad de Villel (Teruel), donde se intervinieron alrededor de 7.000 euros, más dosis de cocaína, así como diversos útiles para su corte y venta al menudeo.

Con esta intervención se ha procedido a desarticular un punto de venta de droga que estaba operando tanto en Teruel como en el Rincón de Ademuz.

Los detenidos pasaron a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número tres de Teruel, quien decretó el ingreso en prisión de dos de ellos.