A prisión seis personas tras caer una organización criminal internacional que cultivaba marihuana en Aragón

Una de las detenciones de los miembros de la organización criminal. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha concluido con la desarticulación de una organización criminal dedicada al cultivo interior de marihuana, que contaba con una base de operaciones asentada en las provincias de Zaragoza y Huesca. La operación, denominada 'Kodra-Cerros', ha finalizado con la detención e ingreso en prisión de cinco hombres y una mujer, de nacionalidad serbia y eslovaca, con edades comprendidas entre los 30 y los 50 años y uno de ellos con orden internacional de extradición, por organización criminal, delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

La operación se inició en marzo de 2023 ante la existencia de un chalé, ubicado en la urbanización Las Lomas del Gállego, en el término municipal zaragozano de Zuera, que podrían estar utilizando para el cultivo de marihuana.

La investigación conjunta del Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Aragón (ARVA) y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, identificó la existencia de una organización criminal, compuesta por varias personas y perfectamente jerarquizada, que cultivaba cannabis sátiva en el interior de dos inmuebles, en régimen de alquiler, ubicados en la localidad oscense de Banastás y en la urbanización Las Lomas del Gállego.

Detectaron también que ambos inmuebles estaban dedicados exclusivamente al cultivo interior de marihuana y que, para abastecer el suministro eléctrico a las plantaciones, se habría manipulado la instalación eléctrica para conectarse de forma ilícita a la red de alumbrado público.

TRES REGISTROS

Con todos estos datos, en la madrugada del pasado 18 de junio, se efectuaron un total de tres registros domiciliarios --en el chalé de Banastás, en el de Las Lomas del Gállego y en una tercera vivienda en la capital aragonesa en la que residían los líderes de la organización criminal--.

En los dos primeros, además de su acondicionamiento para el cultivo de marihuana, hallaron ventiladores, filtros de carbono sistemas de iluminación halógenas, transformadores, conductos de ventilación y depósitos de agua, así como un complejo cuadro de iluminación para poder suministrar de electricidad a estas plantaciones.

En la vivienda oscense se intervinieron 1.212 plantas de pequeño tamaño que, conforme transcurriría el crecimiento, serían distribuidas a otras estancias acondicionadas para ello.

El cuidado de esta plantación estaba al cargo de dos personas que residían allí de manera continuada, a quienes entregaban los víveres necesarios para que no tuvieran que abandonar la casa en ningún momento y corrieran el riesgo de ser detenidos.

En el chalé de Las Lomas se localizaron 3.070 plantas, en diferentes estados de crecimiento, que se cultivaban en estancias de las tres plantas de la vivienda, perfectamente acondicionadas y con los mismos elementos que en el registro anterior, cuyo mantenimiento se efectuaba por dos personas que, igualmente, residían de forma permanente en este inmueble.

En cuanto al domicilio de la ciudad de Zaragoza, además de detener a los dos líderes de la organización, un hombre y una mujer, se incautaron de 12.500 euros en efectivo, así como casi 19.000 dinares serbios --al cambio, 162 euros--, hallados en el interior de prendas de vestir y huchas.

El balance total de lo intervenido en los tres registros asciende a 4.282 plantas en diversos estados de crecimiento, más de diez dependencias acondicionadas expresamente para el cultivo de la sustancia, numerosos productos necesarios para el crecimiento de las plantas, documentación de relevancia que evidenciaba la actividad ilícita de la organización, un total de 13.300 euros y 18.920 dinares serbios en efectivo, teléfonos móviles y multitud de documentos de identidad falsificados, pertenecientes al líder de la organización criminal.

Sobre la defraudación de fluido eléctrico detectada en los dos chalés, se eleva a 160.000 euros.

Aunque esta organización criminal se da por desarticulada, la investigación todavía se encuentra abierta. Asimismo, se ha llevado a cabo una detención adicional y se está realizando una investigación patrimonial de los principales responsables de la organización.