En prisión los tres detenidos por secuestrar y agredir a un joven en Ejea

1069186.1.260.149.20260315113651 Dos de los detenidos por el secuestro de un joven esta semana en Ejea de los Caballeros. - GUARDIA CIVIL

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 15 (EUROPA PRESS)

Los tres hombres detenidos por la Guardia Civil la madrugada del pasado martes en Borja (Zaragoza) por secuestrar horas antes a un joven en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), agredirlo y pedir dinero para su rescate se encuentran recluidos en el centro penitenciario de Zuera tras haber pasado a disposición judicial.

Se trata de tres varones de 23, 37 y 36 años, los dos primeros españoles de origen magrebí y el tercero de nacionalidad polaca --dos de ellos contaban con antecedentes--. A los tres se les imputan los delitos de secuestro, lesiones, tenencia ilícita de armas y delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Por su parte, la víctima es un joven rumano de 19 años al que los tres primeros reclamaban una deuda contraída recientemente.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 9 de marzo. La víctima se encontraba en un bar de Ejea de los Caballeros junto con unos amigos y en un momento entraron cuatro personas que se llevaron por la fuerza al joven, lo golpearon en la cara y a base de empujones lo obligaron a salir del establecimiento. Una vez en la calle, el joven trató de huir, pero los agresores lo alcanzaron y lograron introducirlo en un vehículo en contra de su voluntad.

Tras el aviso de varios testigos, que observaron cómo un grupo de personas introducía por la fuerza a una persona en un vehículo y abandonaban la localidad a gran velocidad, la Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda formado por varias patrullas de seguridad ciudadana y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza.

Tres horas después, sobre las 1.30 horas del martes , los agentes localizaron a los sospechosos junto a la víctima en una zona de monte de la localidad de Borja y procedieron a la detención de los tres secuestradores y liberaron al joven, que presentaba hematomas en el cuello, la cara y las piernas, además de una herida sangrante en la mano, por lo que fue trasladado a un centro de salud.

En la inspección del vehículo se localizó, bajo una de las ruedas traseras, un arma prohibida tipo táser, una llave de pugilato bajo el asiento trasero y, dentro del maletero, unos alicates y un bote de disolvente. Con todos esos elementos los agresores torturaron a su víctima durante el trayecto entre Ejea y Borja.

Así, el joven de 19 años recibió golpes continuamente y descargas eléctricas, cuyo dolor hizo que en un momento dado se desmayase. Los asaltantes le retorcieron uno de los dedos de la mano con unos alicates y le golpearon la mano mientras dos de ellos lo sujetaban y los amenazaban incluso con hacerle beber disolvente y cortarle un dedo con los alicates si no pagaba la deuda.

Además, sus agresores utilizaron su teléfono móvil y, haciéndose pasar por él, se pusieron en contacto con personas de su entorno a las que solicitaron dinero para pagar una deuda urgente y advirtiéndolas de que, en caso de no pagarla, su vida corría peligro.

REGISTRO EN EL DOMICILIO DE UNO DE LOS ARRESTADOS

Horas después se efectuó un registro en el domicilio de uno de los detenidos, donde se localizaron diferentes cantidades de sustancias estupefacientes --speed, cocaína, marihuana, hachís y resina de hachís--, sustancia de corte y elementos para la preparación y distribución de las dosis.

También se intervino en esta actuación 2.000 euros en efectivo, un machete de grandes dimensiones, una bayoneta y un arma corta de balines metálicos.

De la investigación realizada por los agentes, se determinó que el motivo del secuestro se debió a una deuda económica que la víctima tenía desde enero con los detenidos. Ante el impago de la misma, el joven sufrió amenazas de muerte desde entonces.

La operación ha sido llevada a cabo por el equipo de Policía Judicial de Ejea de los Caballeros, en colaboración con el Equipo de Policía Judicial de Tarazona (Zaragoza) y la Policía Local de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).