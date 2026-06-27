Profesionales y pacientes se unen para mejorar la atención en tumores de cabeza y cuello

La jornada contó con la participación de asociaciones de pacientes - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera Jornada de Humanización dedicada a estas patologías reunió este jueves en el Aula Magna de Medicina de Zaragoza a profesionales de distintas especialidades, junto a pacientes y familiares, en un espacio de encuentro y diálogo.

Uno de los aspectos más destacados fue el enfoque multidisciplinar, imprescindible en este tipo de enfermedades. Cirujanos maxilofaciales, endocrinólogos, fisioterapeutas, logopedas, médicos de familia, odontólogos, oncólogos (médicos y radioterápicos), otorrinolaringólogos, psicólogos, trabajadores sociales y profesionales de enfermería compartieron experiencias, retos y puntos de vista sobre el abordaje de estos procesos complejos.

El encuentro permitió, además, escuchar la voz de los pacientes, clave para mejorar la atención. La jornada puso de manifiesto la necesidad de mantener la unidad de los equipos multidisciplinares y la cercanía con los pacientes.

Organizada por el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y Oncología Radioterápica de Aragón, junto con la Asociación Contra el Cáncer, ARALVOZ y ADPLA.

La jornada, que incluyó un apretado programa de mesas de debate sobre el diagnóstico, tratamiento, el abordaje de las secuelas y el acompañamiento tras el tratamiento, tuvo también unas pausas saludables, unos breves descansos para relajar la mente y el cuerpo dirigidos por una fisioterapeuta y una psicóloga participantes en la sesión.