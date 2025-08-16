Archivo - El programa de Aragón TV 'Tenía que ser de aquí' rinde homenaje a Javier Lambán este domingo - CARTV - Archivo

ZARAGOZA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una emisión especial del programa de Aragón TV "Tenía que ser de aquí" recordará la figura del político aragonés, Javier Lambán, fallecido este viernes a consecuencia de un cáncer de colon que padecía desde 2021. Se podrá ver a partir de las 21.30 horas de este domingo, 17 de agosto, en la televisión autonómica

Será a través de una extensa y emotiva entrevista con la presentadora Itziar Miranda grabada a finales del pasado mes de marzo en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), su localidad natal.

En enero de 2025, Javier Lambán renunció a su cargo como senador y puso fin a su carrera política tras 42 años. Una larga trayectoria que comenzó en el Ayuntamiento de Ejea, siguió en la Diputación Provincial de Zaragoza y que culminó en la Presidencia del Gobierno de Aragón durante dos legislaturas seguidas, de 2015 a 2023.

A lo largo de la entrevista Lambán recordó, entre otros asuntos, su llegada al Edificio Pignatelli --sede del Gobierno de Aragón--, el conflicto con la Generalitat de Cataluña por el retorno de los bienes de Sijena, sus encontronazos con el independentismo catalán y su relación con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

AFICIONES Y AMIGOS

Pero más allá de su actividad política Lambán fue un lector compulsivo, amante de la historia y de la nova cançó, aficionado al fútbol y al Real Madrid y en su juventud militó en el Real Zaragoza, en la categoría juvenil.

Intervendrán en el programa distintas personalidades políticas que le conocieron muy de cerca como el presidente de Aragón, Jorge Azcón; el expresidente y exvicepresidente del Gobierno de España, Felipe González y Alfonso Guerra; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y los exconsejeros del Gobierno de Aragón bajo la presidencia de Javier Lambán, Mayte Pérez y Carlos Pérez Anadón.

También ofrecerán sus testimonios buenos amigos, como el cantante y compositor Joan Manuel Serrat; el ejeano y exdiputado de las Cortes de Aragón, Jesús Sarría; y el cirujano y Jefe de Servicio del Hospital Miguel Servet, Alejandro Serrablo. También recordará la figura del político aragonés el historiador y filólogo, José Carlos Mainer.

En los últimos años Lambán no eludió polémicas como sus críticas a los pactos entre PSOE y los partidos independentistas o su ausencia en la votación de la Ley de Amnistía en el Senado, que le valió una sanción económica por parte de su grupo parlamentario.