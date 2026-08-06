El programa 'Tardes con plan' ofrece a niños y jóvenes ocio y hábitos saludables durante el verano

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, se ha desplazado a Codos (Zaragoza) para conocer el programa 'Tardes con plan' - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

CODOS (ZARAGOZA), 6 (EUROPA PRESS)

El pañuelo, la comba, la carrera del huevo, tiro de soga, la petanca y el paracaídas son los seis juegos que componen la gymkana con la que los niños y niñas del programa 'Tardes con plan', en la localidad zaragozana de Codos, han realizado una hora de ejercicio físico.

Antes, han visitado los frutales de la zona y con las piezas que han recogido en el campo han realizado unas brochetas de fruta para almorzar. Para terminar, han realizado un taller de respiración de quince minutos para bajar pulsaciones y cerrar así la jornada con calma.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, los ha acompañado en parte de estas actividades durante su visita al Centro de Desarrollo Rural Grío. Son catorce pequeños de entre 9 y 12 años los que participan en esta iniciativa impulsada ya el año pasado por el Gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad y que llega a Codos de la mano de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) y la Asociación Cultural Río Grío.

'Tardes con plan' es un programa innovador que pone el foco en las necesidades de niños, niñas, adolescentes (NNA) y de sus familias, trabajando la promoción de hábitos saludables en alimentación, descanso, actividad física y bienestar emocional, desde sus propios contextos y realidades, especialmente en aquellas zonas sujetas a mayor vulnerabilidad.

Aunque la idea global del proyecto tiene una mirada más urbana (barrios con una mayor densidad de población, con rentas más bajas; distritos con una oferta de actividades de ocio o de espacios de juego más limitada), en el caso de Aragón toma una perspectiva rural, pensando en el territorio y con la igualdad de oportunidades como objetivo.

"'Tardes con Plan' demuestra que los derechos de la infancia no dependen del tamaño del municipio. En COCEDER, junto al CDR Grío, llevamos más de treinta años defendiendo que el medio rural no es un lugar de menos oportunidades, sino un territorio con recursos propios que merece la pena poner en valor. Este programa es, hoy, una prueba de ello", ha expuesto el director gerente de COCEDER, José Luis Ibánez.

"Cada sesión de trabajo que se centra en ese conocimiento local refuerza algo que no se mide en indicadores: el sentido de pertenencia de la infancia a su propio territorio", ha añadido.

El delegado del Gobierno ha señalado que el objetivo fundamental de este programa es la salud de los niños y adolescentes, algo que no depende solo de sus decisiones individuales, sino que viene marcado por el entorno en el que crecen. "Los más pequeños y jóvenes tienen derecho a un ocio saludable y es lo que se pretender promover con este programa. Hablamos de una parte de la población que está creciendo en una realidad de revolución tecnológica, de hiperconectividad, de acuciantes problemas de salud mental".

Fernando Beltrán ha continuado diciendo que "aquí lo que se les ofrece es otra forma de conectar entre ellos y la realidad que les rodea. Hoy, por ejemplo, hemos visto como un rato de juego se puede convertir en un puente entre generaciones y como la fruta no solo es una buena recomendación sino algo que se visita, se mira, se huele y se toca".

El delegado del Gobierno ha resaltado que "es apasionante comprobar cómo los proyectos que impulsamos llegan hasta los rincones más pequeños del país y se convierten en realidad gracias también al compromiso de quienes viven en el territorio*, ha dicho Beltrán.

Las actividades en Codos se enmarcan dentro de la primera convocatoria de 'Tarde con plan' mientras el Ministerio de Sanidad ya ha lanzado la segunda dotada con más de 106 millones de euros, cofinanciada por la UE. Es un programa de intervención directa desarrollado por entidades del tercer sector y de la economía social.

"Los chavales pasan a veces muchas horas jugando con los móviles o prefieren otro tipo de cosas si no se les ofrece una alternativa como esta. Supone mucho a nivel de alimentación y actividad. Hoy, por ejemplo, hemos hecho las brochetas de fruta y otro día algo más tradicional como buñuelos de calabaza con las calabazas de aquí, del pueblo. Y hay que tener en cuenta que también ayuda a las familias con la conciliación", ha apuntado la directora del CDR Grío, Yolanda Vicente Luzón.

Una vez comience el curso académico, el programa 'Tardes con plan' continuarán con 32 sesiones que se desarrollarán en horario extraescolar con contenido igualmente relacionado con esos hábitos saludables de alimentación, de ejercicio físico, descanso y bienestar emocional.

MÁS DE TRES DÉCADAS DE ACCIÓN SOCIAL

COCEDER lleva más de treinta años en el desarrollo rural, con una red de 24 centro en diez comunidades autónomas. Uno de ellos es el de Codos, gestionado por la Asociación Cultural Grío, entidad social creada en 1989 a partir de las comisiones de cultura de Codos, Tobed y Santa Cruz de Grío. Su trabajo y presencia se nota en el día a día de la localidad.

El delegado del Gobierno en Aragón ha conocido de cerca sus principales proyectos y líneas de actuación. Por un lado, en el centro La Lonja se cuida a las personas mayores de Codos con los servicios de centro de día, comedor y lavandería, para que el hecho de envejecer no obligue a los vecinos a dejar el pueblo.

Por otro lado, el Centro de Menores Río Grío, en marcha desde 1997, acoge a menores tutelados por el Gobierno de Aragón. En 2025, este proyecto fue reconocido como buena práctica por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales y ahora se encuentra inmerso en un proyecto de innovación social 'Este es MI Nido', financiado con Fondos Europeos y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Además, en El Casón, ubicado en Tobed, la entidad gestiona un albergue-granja escuela y aula de naturaleza que recibe a colegios, AMPAS y colonias durante todo el año.