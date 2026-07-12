El programa Veruela Estival de la DPZ ofrece desde este martes visitas guiadas por el monasterio

La DPZ organiza visitas guiadas al monasterio de Veruela: ''Veruela, donde las piedras hablan' . - DPZ

ZARAGOZA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El monasterio de Veruela acoge desde este martes 14 de julio y hasta el domingo 19, en el marco del programa 'Veruela Estival' de la DPZ, la visita guiada 'Veruela, donde las piedras hablan. De las marcas de los maestros al eclipse de 1860' que propone un recorrido diferente por este emblemático recinto invitando a descubrir aquellos detalles que, a menudo, pasan desapercibidos pero que revelan fascinantes historias del pasado.

Esta actividad tendrá lugar todos los días a las 12,30 y la entrada es gratuita con reserva previa a través del teléfono 976649025 o del correo monasteriodeveruela@dpz.es En esta visita especial, a través de sus claustros, galerías y dependencias monásticas, los visitantes podrán conocer las huellas que los antiguos canteros y maestros de obra dejaron grabadas sobre la piedra: signos, símbolos y marcas que todavía hoy permiten entender cómo trabajaban quienes levantaron el monasterio hace casi nueve siglos.

Estas señales silenciosas, dispersas por capiteles, muros y columnas, se convierten en auténticos testimonios de la organización del trabajo medieval, de la destreza artesanal y del legado humano oculto en la arquitectura de Veruela.

La propuesta se desarrolla en el marco de la conmemoración del eclipse solar de 1860, un acontecimiento científico e histórico de gran relevancia que convirtió al entorno de Veruela y del Moncayo en punto de interés para astrónomos y estudiosos de diferentes países.

De aquel episodio se conserva todavía en el monasterio una inscripción alusiva, documento único que sirve como punto de partida para contextualizar la importancia de este fenómeno y su repercusión en la época. La visita permitirá acercarse a este singular capítulo de la historia de Veruela, relacionando patrimonio, ciencia y memoria histórica.

'VERUELA ESTIVAL'

Esta visita guiada forma parte de la programación del ciclo cultural Veruela Estival que un año más ha organizado la Diputación de Zaragoza en el monasterio de Veruela para dinamizar la zona del Moncayo los meses de verano y que se ha convertido en uno de los grandes referentes culturales y turísticos de la provincia durante los meses de verano.

El programa comenzó a principios de este mes y continuará hasta septiembre con variedad de actividades como un encuentro de coros y un espectáculo de danza y circo, teatro infantil, visitas teatralizadas, dances, recorridos sonoros, un concierto del coro y orquesta del James Allen's Girls School.

En agosto se celebrará una nueva edición del festival Veruela Verano, que se celebrará los cuatro primeros sábados de agosto y volverá a convertir esta joya del románico cisterciense en el escenario de un ciclo de conciertos íntimos y de gran calidad, donde la música dialogará con la historia y la naturaleza en perfecta armonía.

Los conciertos correrán a cargo de artistas consagrados como Pancho Varona (1 de agosto), Las Migas (8 de agosto), Queralt Lahoz (15 de agosto) y Depedro (22 de agosto). Serán todos a las 19.30 en la iglesia del monasterio.