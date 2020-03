El programa de voluntariado de Teruel 'Aislados pero no solos" recoge mascarillas

TERUEL, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel y la Federación de Vecinos amplían la labor de la red de voluntariado "Aislados pero no solos", que se puso en marcha esta semana para atender a las personas mayores solas, y ahora también se recogerán mascarillas que luego se entregarán conforme lleguen las solicitudes al Ayuntamiento y siempre previa consulta a la autoridad sanitaria que determinará en qué centros son más prioritarias.

Así lo ha explicado la alcaldesa, Emma Buj, indicando que "tenemos constancia de que hay gente que hace mascarillas en casa y no sabía cómo hacerlas llegar a quienes las necesitan". Ante esta circunstancia, desde el Ayuntamiento se ha decidido que parte de los voluntarios inscritos en el programa "Aislados pero no solos" puedan recoger esas mascarillas y también llevar material para su confección de quien lo done a quien las cosa.

"Se trata, en definitiva, de canalizar la maravillosa solidaridad de los turolenses para que todo aquel que quiera ayudar pueda hacerlo. Nosotros ponemos la logística para que ese trabajo solidario llegue a quien lo necesita", ha afirmado.

Emma Buj ha agradecido la colaboración de todos, empresas y particulares, y pidiendo encarecidamente que se sigan las normas establecidas en esta situación de alarma sanitaria.