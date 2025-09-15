El PSOE acusa a Azcón de ejercer la "política de la rabieta" y de "continuas contradicciones" en financiación autonómica

El diputado y portavoz del PSOE en las Cortes en materia de Hacienda y Presupuestos este lunes en la sala de prensa de las Cortes. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Hacienda y Presupuestos, Óscar Galeano, ha acusado al Gobierno de Azcón de ejercer sólo "una política de la rabieta". "Sus contradicciones en el modelo de financiación autonómica son un ejemplo de que Azcón solo actúa en políticas de confrontación contra el Gobierno central", ha dicho Galeano.

"Nuestra propuesta en el modelo de financiación es firme: defender los criterios de despoblación, dispersión y orografía que recoge el Estatuto de Autonomía de Aragón; ¿es capaz Azcón de hacer lo mismo y defender a los aragoneses en lugar de defender estatutos de otras comunidades autónomas?", ha cuestionado el diputado socialista.

El portavoz del PSOE del área de Hacienda y Presupuestos ha explicado que el PP de Azcón no ha aceptado la enmienda presentada por su grupo a la propuesta de financiación autonómica presentada por el PP en la Comisión de Hacienda de este lunes en las Cortes. "No entendemos que Azcón pida más recursos y esté renunciando a más de 2.100 millones de euros que Aragón podría destinar a mejorar la sanidad pública, la educación pública o a cualquier tipo de política social", ha dicho Galeano.

LAMENTA QUE NO ACEPTE LA ENMIENDA SOCIALISTA

Desde el PSOE se ha argumentado que Azcón "está mermando" los recursos a los aragoneses. "Azcón maneja muy bien la política de la contradicción: pide más financiación, pero no acepta los más de 2.100 millones de euros para Aragón; rechaza más recursos para todos los aragoneses, pero sigue beneficiando a unos pocos, a sus amigos", ha dicho.

Ha lamentado que el PP se haya cerrado siquiera a valorar la enmienda del PSOE y haya votado en contra de los puntos que proponían los socialistas: aumentar los recursos de la hacienda autonómica con iniciativas como la condonación y trabajar en las medidas de cooperación entre Estado y Comunidad Autónoma para hacer efectiva la citada condonación de la deuda e impulsar acciones para revertir la situación de despoblamiento acelerado que sufre una parte importante de los municipios de Aragón.

Por ello, Galeano ha recomendado al PP a "no boicotear más las propuestas positivas para Aragón y ejercer una oposición responsable" y ha animado a Azcón "a que le pida a Feijóo que presente un modelo de financiación común a las Comunidades Autónomas en las que gobierna y a no usar la financiación como arma electoral.