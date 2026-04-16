El PSOE cree que Chueca "será la enterradora" del Parque de Atracciones de Zaragoza tras su "fracaso estrepitoso"

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, - PSOE

ZARAGOZA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, ha augurado que la alcaldesa, Natalia Chueca, se va a convertir en la "enterradora" del Parque de Atracciones ante el "fracaso estrepitoso" de su proyecto que "ya está muerto" y del que "el PP sigue sin contar la verdad a todos los zaragozanos de este fiasco porque solo piensan en clave electoral".

Un proyecto por el que se ha llegado incluso a tener que modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) porque Chueca dijo que necesitaba mucho más espacio para llevarlo a cabo, del que sacó "unos pliegos muy exigentes", pero del que ahora desde el Gobierno municipal "no asumen responsabilidades al decir que la situación actual no les compete", ha apuntado.

A su parecer, "no solo es que no vayamos a tener un Parque de atracciones fastuoso, referente y deslumbrante del nordeste de España, sino que por primera vez en 50 años no va a abrir", ha criticado.

Horacio Royo ha hecho comparecer al consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, para que explicara la nueva concesión del Parque de Atracciones de Zaragoza, un proyecto que se ha demostrado "ha sido humo".

Según el edil socialista, cuando hay un conflicto entre dos socios sobre la situación económica y la evaluación de los activos, el Ayuntamiento ha decidido ponerse de parte de una de las dos empresas, cuando lo que debería haber hecho es obligar a recepcionar las instalaciones en la fecha prevista --el 26 de febrero--, a abrir el Parque de Atracciones y a subrogar la plantilla.

Es más, Horacio Royo ha explicado que el propio Ángel Lorén ha reconocido que la concesionaria mayoritaria no tiene ningún problema de solvencia.

SUBROGAR

"Lo que tenemos hoy es un Parque de Atracciones cerrado y 81 trabajadores con un ERE. Y todo ello porque Chueca y la consejera municipal de Hacienda, Blanca Solans, han decidido aceptar una propuesta de la empresa concesionaria para no recepcionar las instalaciones ni en la fecha prevista y ni en la segunda fecha concluida, el 31 de marzo", ha relatado el concejal del PSOE.

Mientras tanto, "el Gobierno de Chueca se basa en acusaciones graves para acabar justificando una prórroga que no tiene ni justificación técnica ni jurídica", ha espetado Royo.

Además, ha señalado que al no asumir la concesión, el Ayuntamiento de Zaragoza no cobra el canon, a pesar "del exigente y maravilloso pliego de condiciones que hizo el Gobierno de Chueca", y no se empiezan a invertir los 17 millones de euros en mejoras.

Para Royo, lo "peor" de todo este "castillo de naipes" es comprometer el futuro de 81 empleos directos del parque de Atracciones y de otros muchos que tienen actividades indirectas vinculadas al mismo.

En este sentido, le ha afeado al consejero municipal Lorén que intente confundir el tema de la subrogación con el convenio. "La subrogación --ha recordado-- viene marcada por el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, no hace falta que esté en el convenio. Es más, hay pliegos en el Ayuntamiento en los que sí se señala expresamente la obligación de subrogar. Así que el PP no puede echar la culpa a los sindicatos cuando ni lo había puesto en sus fastuosos pliegos".

Horacio Royo ha criticado, además, que a partir de ahora el Gobierno de Zaragoza diga que "este no era su proyecto", cuando en la propia exposición de motivos de la modificación del PGOU "se vendió" que era para que las futuras instalaciones fueran más amplias y mejores que las actuales, adaptándose a las nuevas demandas y tendencias de este tipo de instalaciones.

DIMISIÓN

"Esto fue lo que pusieron negro sobre blanco en la modificación del PGOU para que ahora nos digan que este no era su proyecto. Mientras tanto, la Dirección General de Proyectos Estratégicos, que nos cuesta dinero, negoció cosas que siguen sin contarnos ni aclararnos, para que, al final, viniera a rastras un inversor argentino que no tenía capacidad económica ni técnica ni acreditable aquí", ha resumido.

Por eso, el Gobierno de Zaragoza "tuvo que llamar al anterior concesionario, y ahora, cuando hay un conflicto entre los dos socios, el Gobierno de Chueca se ha puesto de parte de los intereses de una de las empresas", ha lamentado.

Ante esta situación, "no caben ya excusas. Es hora de que asuman responsabilidades políticas. Y si no cesan al señor Temiño de forma inmediata, al final el que tendrá que dimitir, antes o después, será el consejero municipal Lorén", ha instado.

Por último, el edil socialista ha considerado que "la pésima gestión de Chueca reúne además muchos de los vicios de su Gobierno, que es su visión de revestir de cosmopolitismo sus proyectos, cuando lo que tienen es una visión bastante paleta de la ciudad, de querer ser lo que no somos, de querer lanzar proyectos diferentes a lo que es la dimensión real de Zaragoza. Creemos que lo que ocurre es que no les gusta Zaragoza".