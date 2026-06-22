El PSOE critica que Chueca gobierna a "golpe de ocurrencia" tras la modificación de crédito de 10 millones

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marta Aparicio - PSOE

ZARAGOZA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marta Aparicio, ha criticado que la alcaldesa, Natalia Chueca, gobierna a "golpe de ocurrencia" por la modificación de crédito de más de 10 millones de euros aprobada el pasado viernes por el Gobierno de la ciudad.

"Una vez más, que las cuentas municipales se elaboran "sin planificación, con oscurantismo y faltando a la verdad a los zaragozanos", ha lamentado Aparicio.

En rueda de prensa para analizar dicho expediente, Aparicio ha asegurado se vuelve a demostrar que el presupuesto municipal, aprobado a finales de febrero, "es una mentira", una advertencia que, según ha recordado, lleva realizando desde el inicio del mandato.

"La semana pasada decía que me sentía como la madre que está todo el día avisando de lo mismo. Y hoy vuelvo a tener la misma sensación: solo salgo a dar ruedas de prensa para decir 'os lo avisé'. Porque aquí estamos otra vez comprobando que el presupuesto de Chueca es mentira", ha afirmado.

"HABRÁ MÁS"

La edil socialista ha señalado que esta modificación de crédito no será la última del año y ha avanzado que el Gobierno del PP tendrá que aprobar nuevas operaciones similares en los próximos meses para corregir unas cuentas que, a su juicio, "nacieron ya desajustadas".

"Esta macro modificación demuestra una mezcla de falta de planificación, mentiras, oscurantismo en el debate, infradotaciones presupuestarias y promesas que nunca tuvieron intención de cumplir. Y también demuestra mucho morro", ha aseverado.

Entre los aspectos más relevantes del expediente, Aparicio ha destacado la ampliación de casi 4 millones de euros para el contrato del autobús urbano. "La pregunta --ha formulado-- es para qué estamos gastándonos todo este dinero. Ya sabíamos que había que pagar inversiones correspondientes a 2024, pero no las presupuestaron. Mientras tanto, las frecuencias van cada día peor, los conductores están desesperados con los desvíos y para cualquier usuario es una aventura esperar en una parada porque no sabe cuándo va a llegar el autobús, por dónde le va a llevar ni dónde le va a dejar", ha explicado.

La concejal socialista también ha cuestionado la decisión del Gobierno de Chueca de destinar 200.000 euros adicionales a comunicación vinculada a las obras de infraestructura que se están ejecutando en la ciudad.

"¿Y cómo pretende solucionar esto el Gobierno? Muy fácil: hacen otra modificación de crédito para gastarse 200.000 euros en comunicación para contarnos las obras que están haciendo. Más propaganda, que es lo que mejor sabe hacer la señora Chueca", ha ironizado.

Aparicio ha recordado que el propio expediente justifica este gasto para realizar labores de comunicación y explicación de las obras a la ciudadanía. Sin embargo, considera que existen prioridades más urgentes. "Si realmente quisieran minimizar las afecciones a los vecinos, podrían aumentar las frecuencias del autobús y dejarse de propaganda", ha considerado.

CONTRATO DEL BUS

La concejal socialista ha advertido además de que el contrato del autobús se ha convertido en un problema estructural para las finanzas municipales. "Estamos ante más dinero para el agujero negro del contrato del autobús, una partida que está infradotada todos los años y que puede convertirse en una de las razones por las que este Ayuntamiento se enfrente a serios problemas financieros en los próximos meses", ha afirmado.

Asimismo, ha afeado que el Gobierno de la ciudad elimine o reduzca partidas destinadas a proyectos como el entorno del Parque de Atracciones, el Plan de Avenidas o Distrito 7 para trasladarlas a ejercicios posteriores.

"Se cargan partidas enteras y las mandan a 2027. No porque hayan reconocido que esos proyectos no van a salir adelante o porque quieran replantear sus errores, sino porque necesitan dinero para tapar otros agujeros. Y lo hacen con absoluta normalidad", ha resumido.

Para Aparicio, la modificación presupuestaria evidencia una forma de gobernar basada en la improvisación y el impacto mediático. "Hay que pagar revisiones de precios de contratos que ya se conocían. Hay que financiar la operación de reposición de baldosas anunciada por la alcaldesa. Y en lugar de planificarlo, recurren a modificaciones presupuestarias constantes", ha explicado.

Ha insistido en que mantener las calles en buen estado es una obligación del Ayuntamiento, pero ha reprochado al Gobierno de Chueca que convierta actuaciones ordinarias en anuncios políticos. "Esta es la manera de gobernar del Partido Popular: a golpe de anuncio y a golpe de ocurrencia. Si hace falta presentar algo de cara al Debate sobre el Estado de la Ciudad, se improvisa una medida, se hace una modificación presupuestaria y asunto resuelto", ha señalado.

Finalmente, Aparicio ha considerado que, tras tres años de mandato, el modelo de gestión de Natalia Chueca está plenamente definido. "Para qué van a planificar, para qué van a decir la verdad o para qué van a cumplir sus promesas. Ese no es el estilo de Chueca y, después de tres años de gobierno, los zaragozanos ya lo tienen claro", ha concluido.