El PSOE denuncia que Azcón está convirtiendo "la silla vacía" en la "política institucional" de Aragón

La portavoz adjunta del PSOE en las Cortes de Aragón,, María Ariño. - PSOE

ZARAGOZA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Aragón ha denunciado que el Gobierno de Jorge Azcón está convirtiendo "la silla vacía" en una forma de "hacer política institucional" y ha exigido al presidente "que rectifique y garantice" la presencia de la Comunidad Autónoma en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para el próximo 13 de agosto.

Los socialistas consideran "incomprensible" que, ante la discrepancia con el Gobierno de España, la respuesta del Ejecutivo autonómico sea renunciar a participar en los órganos institucionales en los que Aragón puede defender directamente sus intereses. "¿Quién nos defiende cuando nuestro gobierno decide no sentarse en las mesas donde se toman decisiones que nos afectan?", han planteado.

"Nadie discute, por supuesto, el derecho a defender posiciones contrarias a las del Gobierno de España, votar en contra de sus propuestas, presentar alegaciones, exigir o recurrir decisiones ante los tribunales. Pero precisamente para discrepar hay que estar. No sentarse a una mesa es despreciar el diálogo, la negociación y, en definitiva, la defensa de Aragón", ha subrayado la portavoz adjunta María Ariño destacando que abandonar estos espacios institucionales también supone una "pérdida de capacidad de influencia para la propia Comunidad Autónoma".

Frente al anuncio del vicepresidente y consejero de Bienestar Social, Alejandro Nolasco, en una decisión coordinada con cargos de Vox en otras comunidades. La diputada socialista también ha cuestionado el liderazgo de Azcón al frente del Ejecutivo pidiéndole que explique "si esta es una decisión de Nolasco y de Vox o si es una decisión del Gobierno de Aragón y, por tanto, ha contado con el respaldo de su presidente".

Ha agregado que "cuando Aragón deja una silla vacía, esa silla no es de Jorge Azcón, ni de Alejandro Nolasco, ni del PP ni de Vox. Esa silla es de Aragón. Y ningún Gobierno debería renunciar voluntariamente a su voz", ha apuntado Ariño preguntándose "a quién está defendiendo este gobierno".

NO ES UN HECHO AISLADO

Desde el PSOE han recordado otros episodios en los que el Ejecutivo autonómico ha decidido por no participar o reducir su representación en los órganos de cooperación institucional. Ya en julio de 2025, la consejera de Binestar Social del PP, Carmen Susín, decidió no acudir a otra Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia por el desacuerdo con el reparto de menores migrantes. Asimismo, en octubre de 2025, el Ejecutivo aragonés comunicó que no acudiría al encuentro convocado por el Gobierno de España para abordar el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

Y recientemente, rechazó negociar la financiación autonómica boicoteando la reunión programada del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Además, han destacado también el abandono por parte de todos los consejeros del PP de la Comisión Sectorial de Justicia celebrada en Barcelona en abril de 2025. "No estamos ante un episodio aislado. La silla vacía empieza a convertirse en una forma de hacer política y creemos que eso es profundamente perjudicial para Aragón", ha dicho Ariño.

La portavoz adjunta en las Cortes de Aragón ha considerado "especialmente contradictorio" que Azcón reclame habitualmente al Gobierno de España "más diálogo, participación autonómica y respeto institucional" y, al mismo tiempo, su Ejecutivo "renuncie a participar en determinados órganos de cooperación".

Ha continuado diciendo que "levantarse de una mesa no perjudica a Pedro Sánchez. Perjudica a Aragón. Dejar una silla vacía no significa defender con mayor firmeza nuestra Comunidad; significa renunciar voluntariamente a uno de los instrumentos institucionales que tenemos para hacerlo", ha reiterado Ariño apuntando que no se puede "exigir que Aragón tenga voz para después decidir voluntariamente no utilizarla".

En definitiva, los socialistas emplazan directamente al presidente de Aragón a garantizar la representación autonómica en la reunión del jueves. "Si Alejandro Nolasco se niega a acudir, Jorge Azcón tiene capacidad para garantizar que otro representante del Gobierno de Aragón ocupe esa silla. La cuestión es si quiere hacerlo. ¿O es Vox quien dirige la política institucional de este Gobierno?", ha concluido María Ariño.