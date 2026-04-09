El PSOE exige la subrogación de los trabajadores del Parque de Atracciones y que Lorén asuma responsabilidades

Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza Horacio Royo y Lola Ranera, en la entrada del Parque de Atracciones. - PSOE ZARAGOZA

ZARAGOZA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha exigido a la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, la subrogación de los 81 trabajadores del Parque de Atracciones, que "no amenace con sanciones" y, sobre todo, que estas instalaciones vuelvan a funcionar para que las personas afectadas puedan volver a ocupar sus empleos. Además, los socialistas han instado al consejero municipal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, a asumir responsabilidades políticas por este "fracaso".

Así lo ha asegurado Ranera en declaraciones a los medios de comunicación, después de que la concesionaria del Parque anunciara que sólo abriría en abril y mayo para cumplir con eventos ya comprometidos, como las comuniones, y de que el Ayuntamiento ratificara la continuidad del actual concesionario, PAZ SA, que no ha llegado a un acuerdo con su socio de licitación, el Grupo Fénix Entertainment.

La portavoz socialista ha recordado que ya advirtieron "durante mucho tiempo" que todo el proceso de licitación del Parque de Atracciones estaba siendo "una chapuza", de lo que ha responsabilizado a la "nefasta gestión" de Natalia Chueca.

En este sentido, ha ironizado con las palabras de la alcaldesa, en las que hablaba en su momento de tener un parque de atracciones "referente del noreste" y no un "cementerio de cachivaches", en referencia al actual.

Sin embargo, en la actualidad, hay 81 familias que "no saben qué va a pasar" con su futuro laboral, que se suman a otras hasta sumar más de 200 vecinos que están "en riesgo de perder sus puestos de trabajo", citando también los 87 trabajadores "en peligro" de Mercazaragoza y otros "cincuenta y tantos" de las piscinas, que también "se podrían ir a la calle", todo ello por la "nefasta gestión" del equipo de gobierno municipal.

Por su parte, el concejal socialista Horacio Royo ha anunciado que su grupo ha solicitado la comparecencia en Comisión, prevista para el próximo jueves, del consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, como "responsable político principal de esta gestión", con el objetivo de que "dé las explicaciones oportunas y, sobre todo, asuma responsabilidades políticas".

Royo ha insistido en que en el PSOE llevaban "bastantes semanas" advirtiendo de que esto iba a pasar y de que "finalmente el parque no se iba a abrir", lo que ha tenido como principal consecuencia un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

"Es absolutamente inaceptable que el gobierno nos haya mentido a los zaragozanos de manera constante, haya mentido a las empresas, haya mentido a los trabajadores", ha concluido el edil del PSOE, quien ha recalcado que "el fracaso ya es real", por lo que ha instado a Lorén a asumir su responsabilidad: "Cuando uno en política fracasa tiene que asumir responsabilidades políticas".