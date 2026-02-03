El PSOE impulsará una comisión de investigación sobre los proyectos de renovables en Aragón

Archivo - El portavoz del PSOE Aragón, Jesús Morales. - PSOE - Archivo

ZARAGOZA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE Aragón, Jesús Morales, ha avanzado este martes que, si gana las elecciones autonómicos del próximo 8 de febrero o puede formar gobierno, propondrán la constitución de una comisión de investigación en las Cortes que aborde "todos los proyectos que tengan que ver con las renovables" y depure "cualquier indicio que haya de cualquier cosa".

"No queremos de ninguna manera tener a corruptos en nuestras filas", ha afirmado Morales en una rueda de prensa en la que ha recordado, no obstante, que cuando "ha ocurrido algo", han investigado y actuado "de forma contundente", apartando a las personas que pudieran tener "estas conductas" porque en el PSOE "no tienen cabida". Ha hecho estas declaraciones después de que el PP pidiera explicaciones a la candidata socialista, Pilar Alegría, por una supuesta trama aragonesa o por la presunta implicación de cargos del partido con vínculos con la empresa Forestalia.

En todo caso, ha considerado "sorprendente" que el PP señale a los socialistas, lo que ha achacado a una "clara estrategia electoral" ante la inminencia de unas elecciones "convocadas por Jorge Azcón por su interés partidistas y particular".

"Parece ser que los números no le dan bien a Jorge Azcón y están sacando cualquier tipo de barro, de fango y de confrontación sin ningún tipo de pruebas", ha apuntado el portavoz socialista, quien ha remarcado que en el partido están "comprometidos" y van a hacer todo lo que esté en su mano para luchar contra la corrupción y también "contra los generadores de odio y de bulo".



