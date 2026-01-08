El PSOE lleva a los tribunales al Ayuntamiento de Huesca por el cambio de uso del solar municipal de Harineras

Cacho y Salazar en la zona de las Harineras. - PSOE HUESCA

HUESCA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Huesca ha presentado un recurso contra el acuerdo plenario del pasado mes de octubre por el cual la parcela que cedió el Ayuntamiento al Gobierno de Aragón en Harineras para que edificara viviendas protegidas pasaba a destinarse a fines especulativos.

"Y, en contra de ese buen hacer que defiende la alcaldesa, algo debe haberse hecho mal cuando la justicia ha admitido a trámite el recurso y ha requerido información al consistorio", ha advertido la portavoz del grupo municipal socialista en el consistorio oscense, Silvia Salazar, quien ha señalado este jueves que el recurso "no se ha presentado por capricho y mucho menos por ruido político, se ha presentado porque creemos que se ha vulnerado la legalidad y el interés general".

Salazar ha explicado que "la señora Orduna, haciendo gala del comportamiento caciquil que llevamos denunciando desde principio de mandato, hizo una supuesta corrección de errores sin ningún informe que lo avalara".

Por su parte, Roberto Cacho, concejal del Grupo Municipal Socialista, ha asegurado que la alcaldesa de Huesca, "no sólo cambia el sentido del acuerdo unánime del pleno, que pedía que se hiciera vivienda protegida en la ciudad, sino que está permitiendo que piso un de 70 metros cuadrados, similar a los de la Merced, pase de 450 euros a cerca de 800 euros al mes".

Para el PSOE, "Lorena Orduna ha traspasado todas las líneas rojas, porque con su permiso está facilitando el modelo especulativo de vivienda del PP. No podemos permitir que se utilice el patrimonio público, que es de todos y todas las oscenses, para operaciones que terminan beneficiando a promotores privados en lugar de garantizar la vivienda asequible".

Roberto Cacho ha insistido en que "lo que Huesca necesita es un Ayuntamiento que piense en la ciudadanía y sus derechos, no más derechas que privatizan y benefician sólo a los suyos. En el PSOE defendemos la vivienda protegida, los alquileres asequibles y la transparencia en las decisiones públicas", ha concluido.