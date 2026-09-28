Puerto Venecia se suma al impulso del primer Instituto de Cuidados Paliativos de Aragón - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia ha hecho entrega de 1.000 euros al Hospital San Juan de Dios de Zaragoza para contribuir al desarrollo de ICAS Aragón, el primer Instituto de Cuidados Paliativos y Acompañamiento de Aragón. Con esta aportación, el shopping resort se suma a un proyecto que busca avanzar en la atención a las personas con enfermedades avanzadas y acompañar también a sus familias durante todo el proceso.

La colaboración se enmarca en la III Marcha Cicloturista Solidaria Pasos y Pedales, celebrada este domingo, 27 de septiembre, en el Parque Grande José Antonio Labordeta.

La cita ha regresado este año con ICAS Aragón como causa solidaria y con su recaudación destinada a impulsar este nuevo proyecto del Hospital San Juan de Dios.

En este contexto, la gerente del shopping resort, Yolanda Gimeno, ha señalado que "para Puerto Venecia es importante apoyar proyectos de nuestro entorno que tienen una repercusión directa en las personas. ICAS Aragón aborda una realidad que afecta tanto a los pacientes como a sus familias y queremos aportar nuestro granito de arena para que iniciativas como esta puedan seguir avanzando".

ICAS Aragón parte de la experiencia del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y nace con el objetivo de ofrecer unos cuidados paliativos más tempranos, personalizados y coordinados, adaptados a las necesidades de cada persona.

Para ello, el proyecto busca mejorar la coordinación entre los diferentes recursos que acompañan al paciente, desde el hospital y Atención Primaria hasta la atención en el domicilio.

Precisamente, el impulso a este proyecto ha centrado la vertiente solidaria de esta edición de Pasos y Pedales. Bajo el lema "Pedalea. Corre. Camina. Acompaña", la jornada ha ofrecido diferentes modalidades para facilitar la participación de la ciudadanía, con recorridos de BTT, eBike y gravel, además de una carrera de cinco kilómetros y un paseo solidario de dos kilómetros, inclusivo y accesible, con salida desde el Parque Grande José Antonio Labordeta.